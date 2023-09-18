الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تنبيه مهم من "الصحة" لمرضى الحزام الناري بشأن الحصول على اللقاح

لقاح
لقاح الحزام الناري
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


نصحت وزارة الصحة، مريض الحزام الناري بالحصول على اللقاح بعد التعافي من المرض لمنع الإصابة بالعدوى مجددًا.
جاء ذلك ردًا على استفسار من مريض يسـأل: هل أستطيع أن آخذ اللقاح وأنا مصاب بالحزام الناري؟اضافة اعلان
وقال حساب "الصحة_937"، التابع للوزارة في منصة "إكس": "يمكنك أخذ لقاح الحزام الناري بعد التعافي من الاصابة بفيروس الحزام الناري، حيث أن تلقي اللقاح يمنع تكرار الإصابة بالعدوى".


اللقاح المانع للحزام الناري

وتوفر وزارة الصحة، اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر.
ويُعد اللقاح المتوفر حاليًا في مراكز وزارة الصحة للرعاية الأولية أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري.
 ويمكن للشخص المصاب بالحزام الناري أن ينقل الفيروس لأي شخص ليس لديه مناعة ضد جدري الماء، ويحدث ذلك عادةً من خلال انتقال الفيروس عبر الهواء أو التلامس المباشر مع القروح المفتوحة الناتجة عن طفح الهربس بمجرد إصابة الشخص المخالط بالعدوى، فإنه سيصاب بجدري الماء، وليس الحزام الناري.
الأمر الذي قد يشكل خطورة كبيرة على بعض الأشخاص خاصة إن لم يكن قد أصيب بجدري الماء سابقًا أو لم يتلق لقاح جدري الماء، أو الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
ويظل الشخص المصاب بالحزام الناري ناقلًا للعدوى إلى أن تختفي بثور الهربس، وينبغي أن يتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص.

علامات وأعراض الحزام الناري 

وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط قد تشتمل تلك المؤشرات والأعراض.:
-الألم الشديد .
-الإحساس بالحرقة أو الخدر أو النخز.
-الحساسية تجاه اللمس.
-طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم.
-بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة، والحكة
 كما يشعر بعض الأشخاص ب:
-الحمى.
-الصداع.
-حساسية تجاه الضوء.
-الإرهاق. 
-وتتضمن مضاعفاته بالنسبة لبعض الأشخاص، باستمرار ألم داء الهربس النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.
 وتُعْرف هذه الحالة بالألم العصبي التالي للهربس، وتحدث عند إرسال الألياف العصبية التالفة رسائل ألم متضاربة ومُفْرِطة من الجلد إلى الدماغ.
وقد يسبب الحزام الناري التهابات مؤلمة داخل العين أو حولها، مما قد يؤدي لفقدان الرؤية.
ويمكن أن يسبب الحزام الناري التهاب الدماغ أو شلل الوجه أو مشاكل في التوازن أو السمع، وفقًا للأعصاب المصابة، وإذا لم تعالَج بثور الحزام الناري بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى التهابات جلدية.
 وقلما يشكل الحزام الناري تهديدًا على الحياة، ولكن كثيرًا ما يقوم بتغيير نمطها بشكل جذري.
وقد يتسبب ألم الحزام الناري في حدوث اضطرابٍ في نمط الحياة اليومي، والعمل، وجودة الحياة بصفة عامة في بعض الأحيان.
ويتطور المرض إلى مضاعفات قد تكون خطيرة مثل آلام الأعصاب المزمنة التي تحدث في حوالي 30% من الحالات ومضاعفات في العين التي تحدث في حوالي 25% من الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان النظر.
 

ما هو الحزام الناري؟

يذكر أن الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا.
زالفيروس يظل كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص إلى عوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد مسببًا مرض الحزام الناري.
وهذه العوامل تتعلق بضعف الجهاز المناعي المصاحب لتقدم العمر وخاصة في حال كان الشخص مصابًا بأمراض مزمنة مثل الضغط المرتفع وداء السكري، أو نتيجة الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي بشكل مباشر وكذلك أمراض المناعة الذاتية والعلاجات المثبطة للمناعة.
ولكن، ليس كل من أُصيب سابقًا بجدري الماء سيُصاب بالحزام الناري حيث إنه طبقًا للدراسات العالمية: يحمل ما يزيد عن 90 % من البالغين فوق عمر الخمسين الفيروس الذي يسبب الحزام الناري بداخلهم, ويُصاب واحدٌ من كل ثلاثةٍ بالحزام الناري خلال حياته.


اقرأ أيضا

الكبد الدهني 1
10:31 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

5 علامات على الوجه تشير إلى الإصابة بمرض الكبد

فرشاة الأسنان
8:57 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. احذر ترك فرشاة أسنانك في الحمام

أطعمة
1:35 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

احذر هذه الخضروات على مائدة الإفطار

IMG-20230918-WA0000
12:46 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

دراسة حديثة تكشف العلاقة بين تناول الإمفيتامين والإصابة بالزهايمر

اقرأ أيضا

4 إسعافات أولية حال إصابة العين بمادة كيميائية

استخدامات غير متوقعة للزبادي وفوائد لا حصر لها للجسم

بالفيديوجراف.. 5 نصائح غذائية للوقاية من أخطر أمراض العصر

تحذير: استعمال "القصدير" في الطبخ يزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

بالفيديو.. طريقة مهاجمة المناعة للخلايا السرطانية داخل الجسم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

دواء اميفيناك 9:00 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تحذير من "الصحة" بشأن استخدام دواء "إميفيناك"

الصحة 1:15 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

الصحة تحذر من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية.. مضاعفات خطيرة

دواء 9:00 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من الصحة بخصوص استخدام "اسيتالوبرام" و"كتافاست"

المكملات الغذائية 7:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تنبيه مهم من الصحة حول المكملات الغذائية

اقرأ أيضا

سمنة الطفل
3:10 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

3 مشروبات تساعدك على حرق الدهون.. تعرف عليها

68 97ح
2:34 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تحذير مهم من الهلال الأحمر بخصوص الأدوية

مجلس الضمان الصحي1
2:12 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من مجلس الضمان الصحي عند دخول هذه المنشآت

التمييز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا
1:27 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأعراض والوسائل.. كيف نميز بين الإصابة بالإنفلونزا أو كورونا؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F6SoifJWkAAhv8Y
10:30 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثالثة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

حساب المواطن (3)
10:02 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

أهم 10
9:09 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

10أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. تكدس الطلاب بمدارس الطائف وفاتورة سداد الضريبة من يتحملها؟

قطعة-ارض-سكني
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

الدكتور سعد الخثلان
8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

ما حكم دفع الزكاة لضحايا الزلازل والفيضانات في المغرب وليبيا؟ "الخثلان" يُجيب

رياح شديدة على مكة والمدينة
7:13 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

منها مكة.. "الأرصاد" يُحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق