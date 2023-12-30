مرض العصر.. استشاري يحذر من خطورة السمنة ويحدد 5 خطوات للعلاج

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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، من خطورة السمنة مؤكدا أنها مرض العصر وتسبب الإصابة بالسكري.





خطورة السمنة وزيادة الوزن اضافة اعلان



أهم خطوات العلاج هو منعها



وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن السمنة هي مرض العصر والسبب الرئيسي للسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم ومرض الكبد الدهني ومتلازمة نقص التهوية والعديد من الأمراض الاخري".وأضاف الجهني : "حوالي ثلث السعوديين لديهم زيادة وزن -كتلة الجسم بين ٢٥-٣٠ (كتلة الجسم الطبيعية اقل من ٢٥) والثلث الثاني من السعوديين سمنه -كتلة الجسم أكثر من ٣٠ وهذا يعني ٦٥٪ من السعوديين لديهم زيادة وزن وسمنة".- الغذاء الصحي- ممارسة الرياضة- استخدام حبوب التخسيس- حقن التخسيس الأسبوعية واليومية- وفي حال السمنة التي لا تستجيب لجميع طرق العلاج أعلاه قد يتم اللجوء إلى عمليات السمنة