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مرض العصر.. استشاري يحذر من خطورة السمنة ويحدد 5 خطوات للعلاج

دراسات عن السمنة
السمنة
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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، من خطورة السمنة مؤكدا أنها مرض العصر وتسبب الإصابة بالسكري.

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وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن السمنة هي مرض العصر والسبب الرئيسي للسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم ومرض الكبد الدهني ومتلازمة نقص التهوية والعديد من الأمراض الاخري".
وأضاف الجهني : "حوالي ثلث السعوديين لديهم زيادة وزن -كتلة الجسم بين ٢٥-٣٠ (كتلة الجسم الطبيعية اقل من ٢٥) والثلث الثاني من السعوديين سمنه -كتلة الجسم أكثر من ٣٠ وهذا يعني ٦٥٪ من السعوديين لديهم زيادة وزن وسمنة".

أهم خطوات العلاج هو منعها 


- الغذاء الصحي 
- ممارسة الرياضة 
- استخدام حبوب التخسيس 
- حقن التخسيس الأسبوعية واليومية 
- وفي حال السمنة التي لا تستجيب لجميع طرق العلاج أعلاه قد يتم اللجوء إلى عمليات السمنة


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