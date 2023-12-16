مفاجأة.. "سعود الطبية" تُحذر من مرض خطير بسبب النوم أقل من 7 ساعات

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية من خطر الإصابة بالسمنة بسبب النوم أقل من 7 ساعات يوميًا.





خطورة النوم أقل من 7 ساعات اضافة اعلان



نتيجة عدم الحصول على نوم كافٍ لعدة ليال



نقص النوم قد يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين



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وفي تصريحات لبرنامج 120 على "الإخبارية" كشف مدير مركز جراحة السمنة في المدينة إبراهيم العنزي أن أكثر من 20 دراسة أثبتت أن النوم أقل من 7 ساعات يساهم في إصابة الشخص بالسمنة بنسبة تفوق 40% تقريبًا.وأوضحت المدينة أن الأبحاث إلى أن الاستيقاظ المتواصل لمدة 24 ساعة يوصل القدرة العقلية لاتخاذ القرار السريع والصحيح عند الإنسان إلى نفس الدرجة عند المخمور.وبينت أنه حسب الدسات والبحوث فإن نقص النوم عملية تراكمية، فمثلا عدم الحصول على نوم كافٍ لعدة ليال يؤثر تأثيرًا مشابهًا للبقاء مستيقظًا لمدة أربع وعشرين ساعة متواصلة.وأشارت إلى أنه يسبب السهر ونقص النوم اختلالا في إفراز الكثير من الهرمونات المهمة، ويفقد الجسم القدرة التنظيمية والإيقاع اليومي لإفراز الهرمونات.وأكدت أن نقص النوم قد يزيد من مقاومة الجسم للأنسولين وبالذات عند مرضى السكري، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم.ولفتت إىل أنه قد ثبت حديثًا أن نقص النوم المزمن يزيد الوزن لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالهرمونات مثل هرموني اللبتين والغريلين.