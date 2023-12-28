استشاري يحذر من خطورة نظام الكيتو لمرضى السكري

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حذر الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة من خطورة نظام أو حمية الكيتو على مرضى السكري خاصة النوع الأول.





خطورة حمية الكيتو لمرضى السكري



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وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": الحذر.. نظام الكيتو قد يسبب حموضة دم سكرية لمن يعانون من النوع الأول من السكري المعتمد على الأنسولين.



وأضاف "تم تنويم مريضة من النوع الأول للسكري تحت إشرافي قبل فترة بحموضة دم سكرية كيتونية شديدة بعد الخضوع لنظام كيتو صارم حيث تم تنويمها في العناية المركزة لأكثر من شهر ونصف مع حدوث اعتلال في أعصاب الأطراف السفلية بعد الخروج من العناية المركز".



وتابع "لا توجد.. توصية علمية من جمعيات علمية معترف بها لاستخدام نظام الكيتو في علاج النوع الأولي من السكري".





أعراض حموضة الدم الكيتونية



وختم الجهني بقوله :"لذا وجب التنوية.. مع قياس متكرر لكيتون الدم إذا قرر الشخص المصاب بالنوع الأول من السكري إستخدام نظام الكيتو مع الانتباه لأعراض حموضة الدم الكيتونية مثل الغثيان والاستفراغ والآم البطن".