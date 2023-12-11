هل تتبول كثيرًا؟.. 7 أشياء تفسر لك السبب

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قد يعاني بعض الناس من كثرة التبول دون معرفة السبب وراء ذلك، إذ يحتاج معظم الأشخاص - خاصة مع تقدمهم في السن - إلى التبول أكثر من المعتاد في مرحلة ما. اضافة اعلان

وعادة ما يكون هناك تفسير بسيط لذلك، مثل شرب الكثير من السوائل، لكن ماذا لو كانت الحاجة إلى التبول كثيرًا مشكلة مستمرة؟، قد يشير ذلك عادة إلى وجود العديد من المشاكل الصحية التي يتعين على الفرد الإلمام بها ومعرفتها.





ما هو السبب؟



السكري



الالتهابات



تضخم في البروستاتا



سن اليأس



أمراض النساء



مشاكل قاع الحوض



الشيخوخة



قال الدكتور باباك أشرفي، الطبيب العام في بريطانيا: "يمكن أن يسبب مرض السكري زيادة التبول بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم (الجلوكوز)".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل": "تعمل الكلى على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى زيادة العطش".ووفقًا لمؤسسة ممرض السكري في المملكة المتحدة، فإن الرغبة في شرب المزيد من السوائل ترجع إلى أن الجسم يمكن أن يصاب بالجفاف نتيجة لهذه العملية.لذا، إذا أصبحت تتبول أكثر فجأة، وتشعر بالعطش الشديد أيضًا، فمن الأفضل فحص مستويات السكر في الدم، وفقًا للدكتور أشرفي.ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى لمرض السكري "فقدان الوزن غير المبرر والتعب".تؤدي الالتهابات مثل التهاب المثانة إلى تهيج المثانة والإحليل، مما يسبب الحاجة المتكررة والعاجلة للتبول.وقال الدكتور أشرفي إن العلامات الإضافية لالتهاب المثانة تشمل الألم أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول، بالإضافة إلى البول الغائم أو ذي الرائحة القوية.وفي بعض الأحيان، يمكن لعدوى المسالك البولية الخفيفة والقصيرة الأمد أن تشفى من تلقاء نفسها، خاصة إذا حافظت على رطوبة الجسم بشكل جيد.لكن الدكتور أشرفي يوصي بزيارة الطبيب إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تعاني فيها من هذه الأعراض، أو تتفاقم وتظل مستمرة حتى بعد بضعة أيام.بالإضافة إلى ذلك، ينصح بطلب المساعدة الطبية إذا لاحظت زيادة في الألم وأعراض أخرى مثيرة للقلق، مثل الحمى أو الشعور بالإعياء بشكل عام.يجب على أي شخص يلاحظ وجود دم في البول أن يرى طبيبه العام.يعد تضخم البروستاتا الحميد شائعًا جدًا لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا - على الرغم من أنه يمكن أن يؤثر أحيانًا على الرجال الأصغر سنًا أيضًا.وتؤكد مؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، أنها لا تسبب السرطان، ولا تزيد من خطر الإصابة بالمرض.ويشير ذلك إلى زيادة حجم البروستاتا - وهي غدة صغيرة بحجم حبة الجوز تقع بين المثانة والمستقيم لدى الرجل -، مما قد يجعل الرجال يشعرون بالحاجة إلى التبول أكثر، خاصة في الليل.وحوالي ثلث الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعانون من أعراض بولية، والسبب الأكثر شيوعًا هو تضخم البروستاتا.وقال الدكتور أشرفي: "إن تضخم البروستاتا يمكن أن يعيق مجرى البول، مما يسبب صعوبات في بدء أو إيقاف التبول ويؤدي إلى ضعف تدفق البول، مما يساهم بعد ذلك في زيادة وتيرة التبول".تشكو العديد من النساء اللاتي يمرن بفترة انقطاع الطمث من الحاجة المتكررة إلى التبول.ووفقًا لتقارير هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن حوالي 70% من الإناث يقلن أن سلس البول لديهن بدأ بعد فترة الحيض الأخيرة. وترتبط الحالة باستنزاف هرمون الاستروجين في المسالك البولية والمهبل.وقال الدكتور أشرفي: "إن انقطاع الطمث يسبب تغيرات هرمونية يمكن أن تؤثر على الجهاز البولي. قد يكون جفاف المهبل والهبات الساخنة وتقلب المزاج مصحوبًا بزيادة في معدل التبول".يمكن أيضًا أن تكون المشاكل المتعلقة بأمراض النساء مصحوبة بالحاجة إلى التبول أكثر.وقال الدكتور أشرفي: "هناك سبب آخر لزيادة التبول لدى النساء يمكن أن يكون مشاكل في أمراض النساء، مثل آلام الحوض، والنزيف غير الطبيعي، وعدم الراحة أثناء الجماع".وأضاف: "وهذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في وظيفة المثانة، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول".يوصي الدكتور أشرفي بمتابعة الأعراض ومراجعة الطبيب. وقد يحتاج الشخص إلى مزيد من الاختبارات لاستبعاد أي أسباب كامنة، بالإضافة إلى نصائح لإدارة الأعراض.يمكن أن يؤدي ضعف أو تلف عضلات قاع الحوض لدى الرجال والنساء إلى زيادة التبول.وقال الدكتور أشرفي: إن مشاكل قاع الحوض، مثل الضعف أو الخلل الوظيفي، قد تؤدي إلى سلس البول وصعوبة التحكم في حركات الأمعاء. هذه القضايا يمكن أن تساهم في زيادة وتيرة التبول".بالنسبة للنساء، قد يكون هذا مرتبطًا بالولادة والعمر والتغيرات الهرمونية. ولكن من الممكن أن يتأثر أي شخص - ويمكن أن يتبع ذلك أيضًا إصابة أو مشاكل صحية أخرى، على سبيل المثال.وأظهرت النتائج جدوى تمارين قاع الحوض البسيطة.وقال الدكتور أشرفي: "الشيخوخة يمكن أن تؤدي إلى تغيرات تدريجية في وظيفة المثانة، مما يؤدي إلى انخفاض سعة المثانة وضعف عضلات الحوض".وأوضح أن هذا يمكن أن "يساهم في زيادة معدل التبول".