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ماذا يحدث إذا توقفت عن تناول السكر؟ دراسة توضح

السكر
السكر
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يوضح الأطباء، أن السكر هو فئة من الجزيئات ذات المذاق الحلو توجد بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والنباتات وحليب الثدييات، ويمكن استخلاصه من هذه المصادر الطبيعية وتركيزه في الأطعمة المصنعة.اضافة اعلان

التوقف عن تناول السكر

وفي هذا السياق، أجرى مجموعة من العلماء دراسة توضح بالتفصيل ما حدث عندما توقف أكثر من 40 طفلاً (أعمارهم بين 8 و18 عاماً) عن تناول سكر الفركتوز تحديداً لمدة 10 أيام.
وخلال الدراسة، لم يتوقف المشاركون عن تناول الخبز أو النقانق أو الوجبات الخفيفة، توقفوا فقط عن تناول الفركتوز، الذي مصدره سكر المائدة، أو الأطعمة المصنّعة التي تستخدم شراب الذرة الغني بالفركتوز للتحلية.

أهم نتائج الدراسة

وبحسب "ذا كونفيرسيشن"، وجدت الباحثون تخفيضات كبيرة في: الدهون الثلاثية المصنّعة داخل الجسم، وغلوكوز الدم الصائم، وضغط الدم، والدهون المخزنة على الكبد، ومقاومة الأنسولين، ووزن الجسم.
وبعد الدراسة، وفسر فريق البحث من جامعة تورو بنيويورك هذه النتائج، باختلاف طريقة تعامل الجسم مع الفركتوز، فالجسم يتصرف مع الفركتوز الزائد بعدة طرق، أولها: تحويله إلى غلوكوز، وثانياً: استخدامه كوقود، وثالثاً: معالجته أو تحويله إلى دهون ثلاثية.
وتؤكد التقارير الطبية، أن الإفراط في تناول الفركتوز في وجباتنا الغذائية يؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية في الدم، ودهون الكبد، وغلوكوز الدم، والوزن، ومقاومة الأنسولين.
وقد تؤدي الزيادات في هذه العلامات إلى زيادة خطر الإصابة بخلل التمثيل الغذائي، ومرض السكري من النوع 2، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.
وخلصت نتائج الدراسة، إلى  أنه بسبب الاختلاف في كيفية استخدام الجسم للغلوكوز والفركتوز، والأدلة على أن الاستهلاك العالي للسكر يؤدي إلى نتائج صحية أسوأ، يجب أن نضع في اعتبارنا السكر المضاف الذي نتناوله".

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