هل الأعشاب الطبية تغني عن الدواء لمرضى السكري؟

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أكد د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والسمنة، أن التوابل والأعشاب اللي تخفض سكر الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني لا تغني عن الدواء.

وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "هذه التوابل والأعشاب لا تغني عن أدوية السكري واستشارة طبيبك ولكن تساعد على خفض السكر بالدم وفي تقليل الأدوية المستخدمة".



الأعشاب الطبية ومرضى السكري



تقييم التواب والأعشاب



وأضاف "حسب دراسة جديدة تم نشرها في مجلة nature الطبيبة في مارس ٢٠٢٤ م وهي تعتمد على تحليل وجمع عدة دراسات للتوابل والأعشاب في حمية البحر المتوسط Mediterranean diet والتي لها فوائد كبيرة في تحسين صحة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 تشمل ما يلي :- الزنجبيل- القرفة- الكمون الأسود- الكركم- الزعفرانكما أن الزنجبيل والكمون الأسود والقرفة لها أقوى التأثيرات على السكر الصائم (إنقاصه بحدود ١٧-٢٧ ملغم /دسل)وتابع بالنسبة لتقييم التوابل والأعشاب مثل القرنفل والزعتر والكركم ومختلف التوابل والأعشاب الأخرى الشائعة في النظام الغذائي، لم تظهر أي ارتباطات أخرى مع فوائد في خفض نسبة السكر في الدم في هذه الدراسة".وقال إن وحمية البحر المتوسط من أفضل النمط الغذائي والذي يقلل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.