الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل الأعشاب الطبية تغني عن الدواء لمرضى السكري؟

السكري
السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد د. ناصر الجهني استشاري أمراض السكري والسمنة، أن التوابل والأعشاب اللي تخفض سكر الدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني لا تغني عن الدواء.اضافة اعلان
وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "هذه التوابل والأعشاب لا تغني عن أدوية السكري واستشارة طبيبك ولكن تساعد على خفض السكر بالدم وفي تقليل الأدوية المستخدمة".

الأعشاب الطبية ومرضى السكري

وأضاف "حسب دراسة جديدة تم نشرها في مجلة nature الطبيبة في مارس ٢٠٢٤ م وهي تعتمد على تحليل وجمع عدة دراسات للتوابل والأعشاب في حمية البحر المتوسط Mediterranean diet والتي لها فوائد كبيرة في تحسين صحة نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 تشمل ما يلي :
- الزنجبيل 
- القرفة 
- الكمون الأسود
- الكركم
- الزعفران

تقييم التواب والأعشاب

 كما أن الزنجبيل والكمون الأسود والقرفة لها أقوى التأثيرات على السكر الصائم (إنقاصه بحدود ١٧-٢٧ ملغم /دسل)
وتابع بالنسبة لتقييم التوابل والأعشاب مثل القرنفل والزعتر  والكركم ومختلف التوابل والأعشاب الأخرى الشائعة في النظام الغذائي، لم تظهر أي ارتباطات أخرى مع فوائد في خفض نسبة السكر في الدم في هذه الدراسة".
وقال إن وحمية البحر المتوسط من أفضل النمط الغذائي والذي يقلل من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
 

اقرأ أيضا

فائدة أكثر أهمية لـ "الفياجرا".. تعرف عليها

5 فواكه طبيعية تخلصك من مشكلة الإمساك

فاكهة تساعد على تخفيض الوزن وإبطاء الشيخوخة

10 نصائح للحفاظ على صحة المصابين بأمراض مزمنة خلال فترة الصيام

عاجل.. حقيقة منع المياه المعبأة لأمراض القلب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السكري والقلب 1 1:38 ص السبت، 23 مارس 2024

بشرى لهؤلاء المرضى.. اعتماد علاج يُؤخذ مرة واحدة بالأسبوع

مؤتمر حائل للعلاجيات 6:32 م السبت، 02 مارس 2024

هذه المنطقة الأولى على مستوى المملكة في الإصابة بالسمنة والثانية في السكري

الخبز 12:33 ص السبت، 02 مارس 2024

خبيرة تغذية تحذر من التخلي عن الخبز تمامًا

2024_1_9_21_4_29_556 11:10 م الجمعة، 01 مارس 2024

تحذير طبي.. 4 عادات تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم