ماذا تفعل لعلاج الجوع في الشتاء وتفادي زيادة الوزن؟

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تسود مقولات خاطئة بين الناس، حيث يعتقد كثير من الأشخاص أن الجسم لا يعرق في موسم الشتاء وهذا أمر خاطئ.



ومن المعلوم ألأن خروج العرق من الجسم لا يقتصر على موسم الصيف، ولكن البرودة الشديدة في الطقس تسبب الإصابة بالجفاف وعدم ظهور العرق. اضافة اعلان



ويتسبب الجفاف في زيادة الشعور بالجوع، وهذا يعني أن الجسم بحاجة لتعويض السوائل التي يفقدها في موسم الشتاء.



موقع ويب طب ذكر كيفية ااالتعامل مع الشعور بالجوع ومنع زيادة الوزن في الشتاء من خلال اتباع بعض الطرق منها:





علاج الجوع في الشتاء:



1-التعامل مع قلة الحركة: وللتغلب على هذه المشكلة يجب الحرص على ممارسة الأنشطة المختلفة والرياضية اليومية والتي تساعد في تدفئة الجسم بصورة أكبر من الجلوس أسفل البطانية، حيث تساعد الحركة في رفع درجة حرارة الجسم ووقايته من زيادة الوزن في موسم الشتاء.2- حل مشكلة عدم شرب الماء : يجب التركيز على تعويض السوائل المفقودة حتى فصل الشتاء عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء بالإضافة إلى مشروبات الأعشاب الدافئة.3- التغلب على الشعور بالاكتئاب، من خلال الآتي:-ممارسة الأنشطة المفضلة.- الحفاظ على نمط نوم صحيح.- تناول الأطعمة الصحية.- ممارسة التمارين تقنيات التنفس، التي تساعد في الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر والقلق الذي يمكن أن يصاحب موسم الشتاء.4- التعامل مع الإكثار من الوجبات السريعة: لأنها تحتوي على مستويات مرتفعة من الدهون غير الصحية ينبغي التوقف عن تناولها قدر الإمكان، والبحث عن بدائل خفيفة وسريعة الطهي للحصول على فوائد الطعام الصحية.5- التغلب على برودة الطقس: ولتفادي هذا السبب من أسباب الجوع في الشتاء ننصحك بما يأتي:-البحث عن وسائل أخرى لتدفئة الجسم بعيدًا عن تناول الطعام، مثل: ارتداء الملابس الثقيلة، وممارسة الرياضة.- تناول بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التي تساعد في الشعور بالدفء، مثل: الأعشاب الدافئة دون إضافة السكر، أو تناول حساء العدس الصحي.