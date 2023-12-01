بشرى لهؤلاء.. دواء للسكري يقلل أمراض القلب

أ أ

أظهرت دراسة حديثة، أن دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 مليجرامات يوميًا، قادر على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2. اضافة اعلان





مرضى السكري القلب



انخفاض بنسبة 39%



وأجرى الدراسة باحثون في المركز الوطني للدماغ والقلب والأوعية الدموية الياباني، ونُشرت نتائجها في مجلة «إي كلينكال ميديسن» التابعة لـ«ذا لانسيت» العلمية المرموقة.وقامت عينة البحث في الدراسة على أكثر من 4 آلاف مريض يعانون من قصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.وتم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين: مجموعة تلقت دواء داباغليفلوزين بجرعة 5 ملغ يوميًا، والمجموعة الأخرى تلقت دواءً وهميًا.وبعد مرور عامين من الدراسة، وجد الباحثون أن مجموعة داباغليفلوزين شهدت انخفاضًا بنسبة 39% في خطر الإصابة بأحداث قلبية وعائية خطيرة، مقارنة بالمجموعة التي تلقت الدواء الوهمي.وهو ما يشير إلى أن داباغليفلوزين قد يكون علاجًا فعالاً لتقليل خطر الأحداث القلبية الوعائية لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب المزمن وداء السكري من النوع 2.