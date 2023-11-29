استشاري يحذر مرضى السكري: لا تتناول هذا النوع من الفطور

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حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى السكري من خطورة بعض الأطعمة في وجبة الفطور.





تحذير لمرضى السكري اضافة اعلان



نصائح مهمة لمرضى السكري



تجارب مختبرية



تحسين تركيز الكوليسترول



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "ليس مقبولاُ من مريض سكري يعاني من السمنة وسكره مرتفع دوماً أن يكون هذا فطوره، أي الخبز مع سمن وعسل !!".وفي وقت سابق، وجه د. ناصر الجهني استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري والسمنة، نصائح مهمة للوقاية من مشاكل اعتلال ونزيف شبكية العين.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": إن التحكم الجيد في في سكر الدم، وضغط الدم، والدهون الثلاثية، يقلل أو يمنع احتمال اعتلال شبكية العين والنزيف داخل العين والعمى لاقدر الله بنسبة 90٪ للمصابين بداء السكري من النوع الاول ".وفي وقت سابق، أكدت دراسة حديثة، أن الرمّان يحتوي على خصائص يمكن أن تقلل من مقاومة الأنسولين، والتكوين الجيني المسبب للأكسدة، والذي ينتج عنه انسداد الأوعية الدموية.الدراسة أجراها باحثون في كل من جامعة السلطان مولاي سليمان بالمغرب، وجامعة شيربوك بكندا، ونُشرت في دورية "نيوترينتس" المتخصصة في التغذية.واستند البحث إلى تجارب مختبرية على الفئران وجدت أن تناول مستخلصات الرمّان، والتي يدخل فيها قشر الفاكهة، لمدة 30 يوماً، يؤدي إلى انخفاض الوزن.وتوصل فريق البحث، إلى أن تناول الرمّان يمكن أن يحسن تركيز الكوليسترول في البلازما لدى مرضى فرط شحميات الدم (الكوليسترول)، والمصابين بالسكري من النوع 2.وأظهرت نتائج البحث أن استهلاك الرمّان قد يساعد في منع اضطراب التمثيل الغذائي، ويشمل ذلك أمراض القلب وتصلب الشرايين والسكري وضغط الدم.وتدعم هذه النتائج الأبحاث الحديثة، التي تشير إلى المزايا المعززة للصحة للأكلات الطبيعية الغنية بالبوليفينول المضاد للأكسدة.