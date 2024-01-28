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"ليس صامتًا دائمًا".. أعراض خفيفة تكشف إصابتك بمرض الضغط

علاج الضغط
أرشيفية
أ أ
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نفى الدكتور صالح سالم الغامدي استشاري أمراض القلب، ما يتردد حول كون "الضغط" مرض صامت دائمًا، مشيرًا إلى أن هناك أعراضا خفيفة تظهر على المريض.

أعراض خفيفة للضغط:اضافة اعلان

وقال "الغامدي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" غير صحيح أن الضغط مرض صامت دائما فهناك أعراض خفيفة  مثل :

1. الاحساس بالحر والتعرق ليلا مما قد يسبب الأرق
2. تقطع النوم بسبب الاستيقاظ للتبول أعزكم الله
3. عدم الارتياح في النوم على الجانب الأيسر غالبا بسبب إحساس بثقل أو نغزات أو الاحساس بضربات القلب
4. تراجع القدرة على ممارسة الجهد البدني
واختتم بالقول :" الصداع عادة لا يحدث إلا في الارتفاع الشديد".

تحذير من بعض أدوية الضغط:

وفي وقت سابق، حذر الدكتور خالد النمر، طبيب القلب ، من بعض أدوية الضغط التي تحتوي على مُدرّات، قائلا إن من أعراضها الجانبية انخفاض الصوديوم.

وأضاف عبر حسابه في منصة إكس: أن انخفاضه بشكل حاد يسبب دوخه غثيان خمول واستفراغ وتشويش ذهني وإذا لم يتم علاجه تشنج وغيبوبة.

في وقت سابق، حذر "النمر" من أمر يتسبب في التأثير على نتائج قياس الضغط للمريض.


قياس الضغط في الشتاء



وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "من المهم ألاّ يُسمح بقياس ضغط المريض وهو يلبس ملابس ثقيلة على ذراعه لأن طيّها ورفعها يعمل حاجزاً ضاغطا للدم، وبالتالي يعطي انطباعا خاطئا بانخفاض الضغط عن قيمته الحقيقية".

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