مزعج في الشتاء.. طرق الوقاية من التهاب اللوزتين

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يعتبر الإصابة بالتهاب اللوزتين في فصل الشتاء من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون، وتسبب لهم إرهاقا وإزعاجا في هذا الفصل.





أنواع التهاب اللوزتين: اضافة اعلان



طرق الوقاية من التهاب اللوزتين



أطعمة تؤدي لحدوث الالتهابات:



هناك ثلاثة أنواع لالتهاب اللوزتين، وهي:1-التهاب اللوزتين الحاد: الذي تستمر أعراضه لمدة 3 إلى 4 أيام وقد تصل إلى أسبوعين.2- التهاب اللوزتين المتكرر: تعني تكرر الإصابة بالتهاب اللوزتين عدة مرّات خلال السنة.2- التهاب اللوزتين المزمن: هي الحالة التي يستمر فيها التهاب اللوزتين لفترات طويل1-غسل اليدين باستمرار: حيث أن اليدين يمكن أن تنقل البكتيريا إلى داخل الفم وتسبب التهاب اللوزتين.2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية: سواء أدوات الطعام أو أدوات النظافة الشخصية.3- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي: مثل التهاب الحلق، والتهاب اللوزتين، وغيرها.4- تناول الأطعمة المضادة للالتهابات: ينصح بتناول الأطعمة التي تعزز الصحة وتقلل فرص الإصابة بالالتهابات، مثل: الطماطم، وزيت الزيتون، والخضروات الورقية، والمكسرات، والأسماك الدهنية، والفواكه.-اللحوم المصنعة: التي يضاف لها مواد ضارة ودهون غير صحية.- الأطعمة المقلية: مثل البطاطس والدجاج المقلي وغيرها.- الكربوهيدرات المعالجة: مثل الخبز الأبيض والمعجنات المختلفة.- السكريات: سواء مشروبات محلاة بالسكر أو حلويات مزودة بالسكريات.