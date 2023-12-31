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مزعج في الشتاء.. طرق الوقاية من التهاب اللوزتين

التهاب الحلق
أرشيفية
أ أ
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يعتبر الإصابة بالتهاب اللوزتين في فصل الشتاء من الأمور المزعجة التي يتعرض لها الكثيرون، وتسبب لهم إرهاقا وإزعاجا في هذا الفصل.

أنواع التهاب اللوزتين:اضافة اعلان


هناك ثلاثة أنواع لالتهاب اللوزتين، وهي:

1-التهاب اللوزتين الحاد: الذي تستمر أعراضه لمدة 3 إلى 4 أيام وقد تصل إلى أسبوعين.
2- التهاب اللوزتين المتكرر: تعني تكرر الإصابة بالتهاب اللوزتين عدة مرّات خلال السنة.
2- التهاب اللوزتين المزمن: هي الحالة التي يستمر فيها التهاب اللوزتين لفترات طويل

طرق الوقاية من التهاب اللوزتين


1-غسل اليدين باستمرار: حيث أن اليدين يمكن أن تنقل البكتيريا إلى داخل الفم وتسبب التهاب اللوزتين.

2- عدم مشاركة الأدوات الشخصية: سواء أدوات الطعام أو أدوات النظافة الشخصية.

3- الابتعاد عن الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي: مثل التهاب الحلق، والتهاب اللوزتين، وغيرها.
4- تناول الأطعمة المضادة للالتهابات: ينصح بتناول الأطعمة التي تعزز الصحة وتقلل فرص الإصابة بالالتهابات، مثل: الطماطم، وزيت الزيتون، والخضروات الورقية، والمكسرات، والأسماك الدهنية، والفواكه.

أطعمة تؤدي لحدوث الالتهابات:


-اللحوم المصنعة: التي يضاف لها مواد ضارة ودهون غير صحية.
- الأطعمة المقلية: مثل البطاطس والدجاج المقلي وغيرها.
- الكربوهيدرات المعالجة: مثل الخبز الأبيض والمعجنات المختلفة.
- السكريات: سواء مشروبات محلاة بالسكر أو حلويات مزودة بالسكريات.

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