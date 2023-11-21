لهذه الأسباب.. لا تتناول هذه الأطعمة والمشروبات معًا

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هناك بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي حال تم تناولها سويًا، أو قد تؤدي إلى عدم امتصاص المعادن بالجسم. اضافة اعلان

ووفقًا لموقع "ميرور"، نستعرض في السطور التالية بعض هذه الأطعمة والمشروبات التي لا يفضل تناولهما معًا.





أطعمة ومشروبات لا يجب تناولهما سويًا

1 - الفواكه والحبوب الكاملة



2 – القهوة والبيض



3 - البيض باللحوم المصنعة



4 – الزبادي مع الفواكه



5 - البيتزا والمشروبات الغازية



بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة، فقد يكون الجمع بين الفواكه والحبوب فكرة سيئة بسبب اختلاف وقت الهضم، حيث يتم هضم الفواكه بسهولة، بينما تأخذ الحبوب وقتًا أطول في الهضم، ما يسبب عدم الراحة بالمعدة.يعد تناول فنجانًا من القهوة مع البيض في الصباح اختيارًا غير صحيً لأنه من المحتمل أن يعطل امتصاص الجسم للحديد.تحتوي كل من القهوة والشاي على خصائص تُعيق امتصاص الجسم للحديد، مما يعني أن الشخص لن يحصل على جميع الفوائد الغذائية من الوجبة التي يتناولها.ومن ثم يمكن الانتظار ساعة بعد تناول الوجبة الغنية بالحديد وشرب الشاي والقهوة بعد ذلك.البيض باللحوم المصنعة، مثل البسطرمة وغيرها، أمرًا صعبًا على الجهاز الهضمي، حيث يحتوي كل من البيض واللحوم على مستويات عالية من البروتين، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة كمية البروتين التي يتم تناولها وعدم الراحة في المعدة.على الرغم من أن الزبادي بالفواكه يبدو وكأنه مزيج صحي، إلا أن الزبادي يعتبر قلويًا في حين أن العديد من الفواكه الشعبية التي تقترن به، مثل التوت والفراولة، تكون حمضية، ومن ثم يفضل اختيار الفواكه القلوية مثل الموز.يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات المكررة في البيتزا مع السكريات المضافة في المشروبات الغازية إلى ارتفاع كبير في مستويات السكر في الدم.وتعد البيتزا من الأطعمة الدهنية، وعندما يتم مزجها مع المشروبات الغازية يمكن أن تسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، وتؤدي إلى شعور غير مريح بالامتلاء والانتفاخ.