الدوار عند الوقوف علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير

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أظهرت دراسة حديثة، أن الشعور بالدوار أو الإغماء عند الوقوف قد يكون مؤشرًا على خطر الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

وقال باحثون من المجر، إنهم وجدوا أن المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني هم أكثر عرضة بنسبة ستة أضعاف للإصابة بتلف الأعصاب المرتبط بالحالة، الذي يؤثر على القلب.





علامات الاعتلال العصبي



الاعتلال العصبي السمبتاوي



مستويات طبيعية من الجلوكوز بالدم



ووفقًا للخبراء، فإن علامات الاعتلال العصبي، تشمل الشعور بالإغماء والدوار، ويمكن اكتشافها "عدة سنوات" قبل تشخيص مرض السكري.وقال الباحثون من جامعة سيملفيس، إن المرضى يظهرون علامات خفية على هذا الضرر حتى قبل أن يتطور مرض السكري لديهم بشكل كامل.وأوضحوا أن النتائج التي توصلوا إليها يمكن استخدامها لتتبع علامات الاعتلال العصبي لدى المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري ومن ثم إبطاء أو منع حدوث تلف الأعصاب.والاعتلال العصبي هو أحد المضاعفات الشائعة لمرض السكري بسبب الطريقة التي يؤدي بها ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب.وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مختلفة اعتمادًا على الأعصاب المتضررة.ويؤدي عادةً إلى ما يسمى بالاعتلال العصبي المحيطي الذي يسبب التنميل والوخز والحرقان والألم والتشنجات والضعف في القدمين واليدين والتي يمكن أن تنتشر في النهاية إلى الأطراف بأكملها.وتشمل الأنواع الأخرى من الاعتلال العصبي التي يمكن أن يعاني منها مرضى السكري مشاكل في الحواس، والإشارة التي تستقبلها أعضائهم، والقدرة على التحكم في أيديهم، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وفي دراستهم، التي نشرت في مجلة "فرونتيرز إن اندوكرينولوجي"، وجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري لديهم احتمالات أعلى بنسبة 5.9 للإصابة بنوع يسمى الاعتلال العصبي السمبتاوي مقارنة بالأشخاص الأصحاء.والاعتلال العصبي السمبتاوي هو نوع من الضرر الذي يلحق بالأعصاب التي تتحكم في كيفية راحة الجسم، على سبيل المثال إرسال إشارات لخفض ضربات القلب.وقالت الدراسة إن الاعتلال العصبي اللاإرادي القلبي، وهو نوع من تلف الأعصاب المتعلقة بالقلب، يعد أكثر شيوعًا في المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بمرض السكري، مرة أخرى 5.9 مرة.وتشمل الأعراض عدم القدرة على ممارسة الرياضة لأكثر من فترة زمنية قصيرة جدًا وانخفاض ضغط الدم الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالدوار أو الإغماء عند الوقوف، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا.وقال الباحثون إنهم وجدوا أيضًا ارتفاعًا في معدل الإصابة بالاعتلال العصبي الحسي في المجموعة المعرضة للخطر، لكنهم أضافوا أن هذا لوحظ لدى المرضى في الدراسة.وقالت مؤلفة الدراسة آنا كوري، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأورام في جامعة سيملفيس: "كنا نبحث عن علامات الاعتلال العصبي لدى المرضى الذين لديهم مستويات طبيعية من الجلوكوز في الدم ولكنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري".وأضافت: "لقد أخذنا خطوة إلى الوراء في الوقت المناسب ونظرنا إلى مرحلة مبكرة، حيث قد تكون عوامل الخطر موجودة ولكن لا يوجد مؤشر واضح على (ما قبل) مرض السكري."وقاموا بمقارنة نتائج الاختبارات الصحية لـ 44 شخصًا تم تقييمهم على أنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بمرض السكري و28 شخصًا من الأصحاء.وتم قياس نبضات قلب المشاركين، بالإضافة إلى اختبارات حول كيفية تفاعل أجسادهم مع الأحاسيس مثل الألم والحرقان والخدر.وفي ختام الدراسة، قال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تتطلب المزيد من البحث.