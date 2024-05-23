مخاطر مروعة.. هذا ما يحدث لأسنانك إذا مضغت الثلج

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حذر أطباء الأسنان من مخاطر مضغ الثلج، قائلين إنه يمكن أن يؤدي إلى تكسر أو كسر الأسنان وزيادة الحساسية لدرجات الحرارة الساخنة والباردة.

وأوضحت الدكتورة روبالي كولكارني، طبيبة طب الأسنان والمتحدثة باسم جمعية طب الأسنان الأمريكية، لصحيفة "يو إس إيه توداي": "تتكون مينا الأسنان من هياكل تشبه القضبان وتتكون من آلاف البلورات المجهرية. يعتبر الجليد أيضًا بلورة، لذلك عندما تدفع بلورتين معًا بالقوة، ستتفكك إحداهما".





أسباب مضغ الثلج



كسور في الأسنان



وتختلف أسباب مضغ الثلج ما بين الملل أو الجوع أو التوتر، أو التوقف عن التدخين، أو لإشباع الرغبة الشديدة في الحمل، أو لحب صوت المضغ، وربما هناك من لا يدرك أنه يفعل ذلك، خاصة في فصل الصيف.ويُطلق على أكل الثلج القهري اسم "باجوفاجيا"، والذي ارتبط منذ فترة طويلة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة - فقد وصفتها إحدى المقالات الصحفية بأنها "شكل شائع ولكن نادرًا ما يتم الإبلاغ عنه من البيكا"، وهو اضطراب نفسي حيث يبتلع الأشخاص في كثير من الأحيان مواد غير غذائية.لكن أيًا ما كانت الأسباب، فإن أطباء الأسنان يدعون إلى التوقف عن مضغ الثلج. بسبب المخاطر الناجمة عن ذلك.وحذر الدكتور جريتشن ياربورو طبيب الأسنان في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية من أن مضغ المواد الصلبة يمكن أن يؤدي إلى كسور دقيقة في الأسنان.وأوضح، أن "هذه الكسور الدقيقة سوف تنتشر مع الانقباض والطحن والوقت. إن كسر السن مؤلم للغاية، والعلاج هو الخلع وتطعيم العظام ووضع الزراعات".وقالت الدكتورة ناتالي بيترسون، طبيبة جراحة الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة مينيسوتا، إن برودة الثلج يمكن أن تسبب مشاكل للحشوات والتيجان لأنها “قد يكون لها معدلات مختلفة من التمدد والانكماش بسبب تغيرات درجات الحرارة. مقارنة بالأسنان الطبيعية".