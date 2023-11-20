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5 أطعمة مفيدة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

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يؤكد الأطباء، أن التمثيل الغذائي هو العملية التي يقوم الجسم من خلالها بتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، ويتم بعد ذلك استخدام هذه الطاقة لتغذية وظائف الجسم المختلفة، بدءاً من التنفس وانتهاءً بحرق السعرات الحرارية.اضافة اعلان

- تأثير بعض الأطعمة 


ويوضح الأطباء، أن بعض الأطعمة تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في فقدان الوزن. 
فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

- الفلفل الحار


ويحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين، المعروف بخصائصه الحرارية التي تسخن الجسم، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية. 

- الشاي الأخضر


وإلى جانب كونه مشروباً مريحاً، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، التي ثبت أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي. ارتشف هذا الشاي طوال اليوم للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، والاستمتاع بالفوائد الإضافية لتحسين التركيز والطاقة.

اللحوم الخالية من الدهون 


تتطلب الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، المزيد من الطاقة للهضم، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية. بالنسبة للنباتيين الذين يبحثون عن خيارات البروتين الخالي من الدهون، تتوفر مجموعة متنوعة من المصادر النباتية، مثل العدس والحمص والكينوا والتوفو والزبادي اليوناني.

- فوائد الحمضيات


الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت ليست منعشة فحسب، بل مليئة أيضاً بفيتامين C. ويرتبط هذا الفيتامين بزيادة حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة، مما يجعله إضافة ممتازة لرحلة فقدان الوزن. 

- أعشاب الشوفان


يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويدعم بدوره عملية التمثيل الغذائي.

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