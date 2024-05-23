دراسة: الشباب الذين يتعاطون الحشيش معرضون لخطر الإصابة بالذهان

أ أ

لطالما حذر الأطباء منذ فترة طويلة من مخاطر تعاطي مخدر الحشيش، وأنه يمكن أن يؤدي إلى الذهان، وخاصة لدى الشباب.

لكن دراسة جديدة نشرت نتائجها في مجلة الطب النفسي أظهرت أن الارتباط أقوى مما تم تصوره من قبل.

إذ يواجه الشباب الذين يتعاطون الحشيش 11 ضعفًا في احتمالات الإصابة بنوبة ذهانية مقارنة بنظرائهم الذين يمتنعون عن تعاطي المخدر.

وأشار الباحثون إلى أن سنوات المراهقة قد تكون فترة حساسة بشكل خاص في هذا الصدد.





ارتباطً قوي بين تعاطي الحشيش والإصابة بالذهان



إذًا كيف تؤثر كل هذه الأعشاب القوية جدًا على أدمغة المراهقين الذين يستخدمونها؟



وقال المؤلف الرئيس أندريه ماكدونالد من جامعة تورنتو، الذي قاد الدراسة كجزء من رسالة الدكتوراه في جامعة هارفارد: "لقد وجدنا ارتباطًا قويًا جدًا بين تعاطي الحشيش وخطر الإصابة بالاضطراب الذهاني في مرحلة المراهقة. والمثير للدهشة أننا لم نجد دليلاً على الارتباط في مرحلة الشباب".وتنطوي نوبات الذهان على حالة نفسية خطيرة يفقد فيها الأشخاص ارتباطهم بالواقع. ويمكن أن تخرج عن نطاق السيطرة لدرجة أن الأشخاص قد يحتاجون إلى دخول المستشفى، بحسب ما ذكرت وكالة "يو بي آي".وأشار الباحثون إلى أنه من المعروف منذ زمن طويل أن استخدام الحشيش يمكن أن يساعد في إثارة الذهان، وأن قوته أصبحت الآن أقوى بكثير مما كانت عليه في العقود الماضية.ويقدرون أن متوسط فعالية رباعي هيدروكانابينول (THC) الموجود في نبات الحشيش في كندا ارتفع من حوالي 1% في عام 1980 إلى 20% في عام 2018.لمعرفة ذلك، نظر الباحثون في بيانات المسح لأكثر من 11 ألف شاب في مقاطعة أونتاريو الكندية، بالإضافة إلى سجلات استخدام الخدمات الصحية بالمقاطعة بما فيها دخول المستشفى وزيارات قسم الطوارئ وزيارات العيادات الخارجية.ووجدوا صلة قوية جدًا بين زيارات المستشفى لعلاج الذهان واستخدام الشباب للحشيش.ووجدت الدراسة أن 5 من كل 6 شباب تم إدخالهم إلى المستشفى بسبب نوبة ذهانية كان لديهم تاريخ من استخدام الحشيش.وشدد ماكدونالد في بيان صحفي صادر عن المركز الدولي لأبحاث السرطان، على أن "الغالبية العظمى من الشباب الذين يتعاطون الحشيش لن يصابوا باضطراب ذهاني".ومع ذلك، أشار أيضًا إلى أنه "وفقًا لهذه البيانات، من المحتمل أن يكون لدى معظم الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم باضطراب ذهاني تاريخ في تعاطي الحشيش".وتظهر الدراسة فقط وجود علاقة بين استخدام الحشائش والذهان، وليس السبب والنتيجة.