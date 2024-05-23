المجلس الصحي السعودي يجيب .. متى يتم فحص الدهون الثلاثية في الجسم؟

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نصح المجلس الصحي السعودي بعمل فحص للدهون الثلاثية في الجسم والتأكد منها، خاصة في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.



فحص الدهون الثلاثية



ما الدهون الثلاثية؟



ما المعدل الطبيعي؟



ما الفرق بين الدهون الثلاثية والكوليسترول؟



وأوضح المجلس أن هناك حالات تستلزم إجراء هذا النوع من الفحوصات الطبية، الحالة الأولى تعتمد على التوصيات العالمية التي تشير إلى الفحص في عمر 35 عاماً وأكثر للرجال، و45 عاماً وأكثر للنساء.وتابع المجلس : "في حين الحالة الثانية تكون للأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة للإصابة بأمراض القلب حيث يتم الفحص من عمر 20 إلى 35 عاماً".الدهون الثلاثية هي أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم.عند تناول الطعام، يحوِّل جسمك أي سعرات حرارية لا تحتاج إلى استخدامها على الفور إلى دهون ثلاثية. تُخزَّن الدهون ثُلاثية الغليسريد في خلاياك الدهنية. في وقت لاحق، تطلق الهرمونات الدهون الثلاثية للإمداد بالطاقة بين الوجبات.إذا كنت تأكل أكثر من السعرات الحرارية التي تحرقها بانتظام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فقد يكون لديك معدل مرتفع من الدهون الثلاثية (فرط ثلاثي غليسريد الدم).يمكن أن يكشف اختبار دم بسيط ما إذا كانت الدهون الثلاثية لديك في مستواها الصحي أم لا، على النحو التالي:- طبيعي - أقل من 150 ملليغرامًا لكل ديسيلتر (ملغم/ديسل)، أو أقل من 1.7 ملليمول لكل لتر (ملليمول/لتر)- ارتفاع حدي - من 150 إلى 199 ملغم/ديسيلتر (1.8 إلى 2.2 ملليمول/لتر)- مرتفع - من 200 إلى 499 ملغم/ديسيلتر (2.3 إلى 5.6 ملليمول/لتر)- مرتفع جدًا - 500 ملغم/ديسيلتر أو أعلى (5.7 ملليمول/لتر أو أعلى)عادةً ما يفحص طبيبك الدهون الثلاثية المرتفعة كجزء من اختبار الكوليسترول الذي يسمى أحيانًا لوحة الدهون أو صورة الدهون. يجب أن تصوم قبل سحب الدم من أجل قياس الدهون الثلاثية بدقة.إن الدهون الثلاثية والكوليسترول أنواعٌ منفصلة من الدهون التي تسري في الدم:تخزن الدهون الثلاثية السعرات الحرارية غير المستخدمة وتزود الجسم بالطاقة.يُستخدَم الكوليسترول لبناء الخلايا وهرمونات معينة.