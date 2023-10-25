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الكشف عن أخطر عنصر غذائي يؤدي إلى الإصابة بالسمنة

انقاص الوزن
الفركتوز المسؤول عن الإصابة بالسمنة
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في تفسيرهم حول زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، تتباين افتراضات ونظريات الباحثين حول ما إذا كانت الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتين أو السكريات هي المسؤولة عن ذلك. اضافة اعلان
لكن دراسة جديدة كشفت عن العنصر الرئيس في الغذاء الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بعدلات السمنة. وأظهرت أن الفركتوز يمكن أن يكون المحرك الرئيس وراء تراكم دهون البطن.

الفركتوز هو المسؤول

وقال الدكتور ريتشارد جونسون، من جامعة كولورادو: "هذه النظريات، التي تضع سلسلة من الدوافع الغذائية في قلب وباء السمنة، كلها قطع من اللغز توحدها قطعة أخيرة: الفركتوز".
وأضاف: "الفركتوز هو ما يحفز عملية التمثيل الغذائي لدينا للدخول في وضع الطاقة المنخفضة وفقدان السيطرة على الشهية، ولكن الأطعمة الدهنية تصبح المصدر الرئيس للسعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن"، وفق صحيفة "إكسبريس".
والفركتوز هو سكر طبيعي يوجد عادةً بكميات منخفضة نسبيًا في الفواكه مثل التفاح والموز.
وفي حين أن تناول الفاكهة من غير المرجح أن يسبب مشاكل في حد ذاته، إلا أن الفركتوز يستخدم أيضًا في معظم السكريات المضافة الموجودة في قوائم المكونات لمجموعة من المنتجات.
ويتم استخدامه في سكر المائدة وكذلك شراب الذرة عالي الفركتوز وشراب الصبار الذي يستخدم في المشروبات الغازية والشوكولاتة والحلويات والعصائر والوجبات السريعة والتوابل وغيرها.

الفركتوز يغير الخلايا في الجهاز الهضمي

وأظهرت دراسات سابقة أن تناول الفركتوز يمكن أن يغير الخلايا في الجهاز الهضمي، مما يجعل الجسم يمتص المزيد من السعرات الحرارية من جميع الأطعمة التي يتناولها.
وسعت المراجعة الأخيرة، التي نشرت في مجلة "السمنة والبيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء المتكامل"، إلى تحديد كيفية ربط الفركتوز بالنظريات الأخرى حول أسباب زيادة الوزن.
ووجد الباحثون أن استقلاب الفركتوز يسبب انخفاضًا في أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم، مما يجعله يرغب في تناول المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى تناول الكثير من الطعام وزيادة الوزن.
وقال الدكتور جونسون: "هذه النظرية تنظر إلى السمنة على أنها حالة منخفضة الطاقة. إن تحديد الفركتوز باعتباره القناة التي تعيد توجيه استبدال الطاقة النشطة إلى تخزين الدهون يظهر أن الفركتوز هو ما يؤدي إلى اختلال توازن الطاقة، وهو ما يوحد النظريات".

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