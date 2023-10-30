لمرضى السكري.. تخلص من حساب السعرات الحرارية وهذا هو البديل

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فقد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني، والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا مقيدًا بالوقت، أي صيام متقطع، دهون البطن وتحسنت لديهم نسبة السكر في الدم بشكل أفضل. اضافة اعلان

وحققوا نتائج إيجابية من أولئك الذين قاموا بحساب السعرات الحرارية، وفقًا لتجربة سريرية عشوائية جديدة تابعت لمجموعة من 75 شخصًا لمدة ستة أشهر.





التخلص من ملل حساب السعرات





حساب الوقت بدلا من السعرات الحرارية



خفض 500 سعرة حرارية يوميًا



شفاء من السكري



بحسب ما نشره موقع الشبكة الإخبارية الأمريكية CNN، ظهر النتائج التي تم التوصل إليها أن تناول الطعام المقيد بالوقت هو بديل عملي للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني الذين لفقدان الوزن.وكانت فارادي أيضًا باحثة رئيسة لدراسة أجريت في شهر يوليو، والتي وجدت أن تناول الطعام المقيّد بالوقت كان له نفس التأثير على فقدان الوزن مثل حساب السعرات الحرارية.في الدراسة الجديدة التي نُشرت في دورية JAMA Network Open، فإن الأشخاص الذين قاموا بحساب الوقت بدلاً من السعرات الحرارية فقدوا أيضًا بضع كيلوجرامات إضافية.وقالت فارادي إنه تم اكتشاف "أنه من خلال تحديد فترة تناول الطعام إلى 8 ساعات يوميًا، فإن مجموعة تناول الطعام المقيدة بالوقت تقطع بشكل طبيعي حوالي 300 سعرة حرارية يوميًا".وقالت فارادي إنه طُلب من المجموعة التي تقوم باتباع نظام السعرات الحرارية، خفض 500 سعرة حرارية في اليوم، وتبين أن تتبع الطعام "ممل للغاية، لذا انتهى بهم الأمر إلى خفض 200 سعرة حرارية فقط في اليوم".وقالت إن الأمر المهم - والمثير للدهشة - هو أن كلتا المجموعتين حسنتا بشكل كبير مستوى السكر التراكمي A1C لديهما، وهو اختبار يقيس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة السابقة.وأشارت إلى أنه "أمر مهم للغاية"، خاصة وأن المشاركين في الدراسة عند بداية التجربة العشوائية كانت مستويات السكر التراكمي لديهم تصل إلى 8، وبعد اتباع نظام الصيام المتقطع أو تقييد السعرات الحرارية انخفض إلى 7، موضحة أن انخفاض القياسات إلى أقل من 6.5.