تفاصيل النظام الفذائي الصحي الأنسب في الشرق الأسط

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كشف تقرير أن 75% من المستهلكين في المملكة أحدثوا تعديلات غذائية في نمط حياتهم، أو توجهوا إلى إعادة التثقيف الغذائي.

وأكد التقرير على ارتفاع الوعي في سلوك المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط في أهمية المنتجات الغذائية، وضرورة اعتماد نظام غذائي صحي لا سيما في المملكة. اضافة اعلان





اكتساب عادات غذائية صحيحة





الأنظمة العصرية السادئدة





الوعي بالمنتجات النباتية





انعكاس جزئي في عادات الاستهلاك



الطعام العضوي



وأشار التقرير الذي أعد في جلسة عمل بمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية إلى أن 75% من المستجيبين يلجأون إلى خبراء التغذية للتثقف واكتساب العادات الغذائية الصحية، فيما تركزت الدوافع الأساسية حول فقدان الوزن وتحسين نوعية الحياة.وتوصلت النسخة الأولى من هذا التقرير في سبتمبر 2022 أن الصيام المتقطع، وانخفاض تناول السكر، وانخفاض استهلاك الكربوهيدرات هي الأنظمة الغذائية العصرية السائدة.وخلص التقرير الثاني إلى أن زيادة عدد المعتمدين على الصيام المتقطع في السعودية إلى 59%، فيما كشفت البيانات عن التزام ثابت بهذه الاتجاهات الغذائية، مما يشير إلى اهتمام مستمر بتطوير وعي حول الطعام الصحي.وسلط التقرير الضوء على زيادة ملحوظة في الوعي بالمنتجات النباتية؛ إذ ارتفع الوعي في المملكة العربية السعودية من 85٪ إلى 89٪ في عام 2023.وأفاد بأن جزءا كبيرا من المستجيبين ممن يتناولون الغذاء الحيواني، أعربوا عن اهتمامهم بالخيارات النباتية، مما يدل على التحول المرن في هذا الاتجاه نسبة إلى الفوائد الصحية وبناء على توصيات العائلة والأصدقاء.ونوه بوجود انعكاس جزئي في عادات الاستهلاك، إذ أن عددا أقل من الأفراد يتبنون المنتجات النباتية كنظام غذائي أساسي بينما بالمقابل يقوم عدد كبير بدمج هذه البدائل جنبا إلى جنب مع خياراتهم الغذائية الحالية.وأبدى 21 % من المشاركين في السعودية استعدادهم لدفع مبالغ أعلى على الأغذية النباتية، فيما أظهر نحو 21% من المستجبيين استعدادا لدفع زيادة على الطعام العضوي.وأشار التقرير أيضا إلى أن أكثر من نصف المستهلكين في الشرق الأوسط أعربوا عن تفضيلهم للمنتجات العضوية وذات العلامات التجارية الموثوقة، مما يؤكد أهمية الشفافية وجودة المكونات.