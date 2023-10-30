للحفاظ على صحة قلبك.. ابتعد عن هذه الأطعمة تمامًا

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كشف طبيب عن قائمة بالأطعمة الشائعة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة القلب.

وقال الدكتور روزمي باريوس، لصحيفة "إكسبريس": "هناك العديد من الأطعمة التي أنصح بشدة بعدم تناولها أو أوصي بتناولها باعتدال شديد للحفاظ على صحة القلب. وتشمل الدهون المتحولة والدهون المشبعة والصوديوم الزائد والسكريات المضافة". اضافة اعلان





الدهون المتحولة



الدهون المشبعة



الملح الزائد



السكريات



تعتبر الدهون المتحولة، التي تحتوي عليها الأطعمة المصنعة مثل الفشار والكيك والبيتزا المجمدة والبسكويت، "ضارة بشكل خاص" لنظام القلب والأوعية الدموية.وهذه الأنواع من الدهون يمكن أن تشكل الأساس الخطير للكولسترول "الضار" ومرض الشريان التاجي، وفقًا للطبيب.وقال الدكتور باريوس: “بدلاً من الدهون المتحولة، اختر الدهون الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية مثل السلمون".وأضاف: "يمكن أن تساعد هذه الدهون في رفع نسبة الكوليسترول "الجيد" وخفض نسبة الكوليسترول "الضار".من قطع اللحوم الدهنية إلى منتجات الألبان، يمكن للدهون المشبعة أيضًا أن ترفع نسبة الكوليسترول في الدم وتساهم في تطور تصلب الشرايين.وأوضح الدكتور باريوس أن تصلب الشرايين يضيق الشرايين ويصلبها، مما يحد من تدفق الدم إلى القلب والدماغ.وأضاف: "لتقليل تناول الدهون المشبعة، اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والبقوليات منزوعة الجلد".مما يثير القلق أن كمية الصوديوم التي تتناولها لا تقتصر فقط على الملح الموجود في مطبخك، حيث تحتوي الأطعمة المصنعة مثل صلصات المكرونة والخبز ومكعبات المرقة والنقانق ومنتجات الدجاج المقلية وغيرها على هذا المكون.وحذر الدكتور باريوس من أن تناول كميات كبيرة من الصوديوم يؤدي إلى احتباس الماء، مما يزيد من ضغط الدم ويضغط على القلب.وأضاف: "يمكن تحقيق تقليل الصوديوم عن طريق استخدام الأعشاب والتوابل للنكهة بدلاً من الملح، وعن طريق اختيار أنواع منخفضة الصوديوم أو خالية من الملح من الأطعمة المصنعة".المشروبات السكرية والإفراط في تناول الوجبات الخفيفة السكرية يمكن أن تمهد الطريق للسمنة وأمراض القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، وفقًا للخبير.ويمكن استبدال الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية بالفواكه الكاملة والماء لتقليل السكريات المضافة مع زيادة تناول الألياف.علاوة على ذلك، أوصى الطبيب بالتأكد من اتخاذ الكثير من الخيارات الغذائية "الصحية للقلب" مثل تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات .