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ليس منها الشاي والقهوة.. 5مشروبات صحية صباحية لا تفوتك

المرق والحساء
المرق أو الحساء من المشروبات المفيدة للجسم صباحًا
أ أ
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يرتبط تناول كثير من الناس مشروبًا صباحيًا يوميًا بالتحكم في مزاجهم بشكل كبير، حتى إنه أصبح عند البعض منهم عادة، بحيث إنه لا يستطيع ممارسة مهامه دون تناول هذا المشروب.اضافة اعلان

شروط المشروبات الصباحية

ويشعرك تناول المشروب الصباحي بالنشاط وتدريجيًا يصبح نشاطًا روتينيًا تقوم به، يجعلك أكثر راحة وسعادة، ولكن شريطة أن يكون مشروبًا صحيًا وليس ضارًا.
موقع food Revolution أوضح في تقرير مطول أنه لابد وأن يكون مشروبك الصباحي صحيًا للغاية، ولا يحتوي على سكريات عالية.
كما أن الكافيين الزائد في بعض المشروبات وبدء اليوم بتناولها أمر غير صحي على الإطلاق، لذا حاول استبدال الشاي والقهوة بالكثير من الخيارات الصحية الأخرى.

فوائد المشروبات العشبية
فالمشروبات العشبية على عكش المشروبات الغنية بالكافيين؛ تعزز من نشاط الإنسان صباحًا، ولا تسبب له الخمول والكسل، وتجعل معدته في أفضل حالاتها، وتحسن من حالة الهضم والإخراج.
ومن أبرز المشروبات الصحية التي يمكن أن نبدأ يومنا بها كما أوردها التقرير:

المياه
المياه هي أفضل ما يمكن أن تبدأ يومك به فهي تعزز من التمثيل الغذائي والصحي على مدار اليوم، وتنعش الجسم وتركبه ترطيبًا جيدًا بدءًا من الصباح.

المرق أو الحساء
المرق أو الحساء للخضار أو الدجاج من المشروبات التي يمكن نبدأ بها يومنا ونحن في أتم صحة لأنها مفيدة جدًا.

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر من المشروبات الصحية المفيدة التي تساعد على تعزيز الطاقة وتفيد الجسم.

مشروبات الفواكه الطبيعية
مشروبات خلاصة الفاكهة الطبيعية مفيدة ومشبعة مع بداية اليوم.

مشروبات الخضراوات
مشروبات خلاصة الخضراوات بأنواعها مليئة بمضادات الأكسدة الصحية، وتساعد على تعزيز الطاقة والنشاط والشبع لفترة أطول مع بدء اليوم.

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