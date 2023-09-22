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أثر جانبي نادر لكوفيد.. وفاة رجل بسبب "مرض خطير في الدماغ"

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ أ
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توفي أمريكي بسبب مرض دماغي نادر بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا المسببة لمرض كوفيد -19. 
وأدخل الرجل البالغ من العمر 62 عامًا إلى مركز مستشفى سيناي كوينز بالولايات المتحدة، بعد أن ظهرت عليه أعراض التدهور "السريع" في الدماغ، ومن بينها صعوبة المشي والارتعاش اللاإرادي.اضافة اعلان
واعتقد الأطباء في البداية أنه يعاني من الخرف، لكن اختبارات المرض جاءت سلبية.
وبعد اكتشاف ظهور أعراضه بعد إصابته بفيروس كورونا، فحصه الأطباء بحثًا عن العديد من الحالات العصبية الأخرى التي كانت مرتبطة سابقًا بالمرض.
ووجدت العديد من الدراسات أن السكتات الدماغية والنوبات ومشاكل الذاكرة ومرض باركنسون هي من بين المشاكل التي يعاني منها المرضى بعد الإصابة بالفيروس.

مرض بريون

وأظهرت نتائج الفحص أن الرجل كان مصابا بمرض بريون، وفقًا للورقة البحثية المنشورة في مجلة "تقارير الحالة" الأمريكية، حيث "من المرجح للغاية" أنه ناجم عن عدوى كوفيد.
وأمراض البريون هي مجموعة من الحالات النادرة والمميتة التي يسببها بروتين البريون الذي يسبب تلفًا في الدماغ يتفاقم بسرعة بمرور الوقت.
وقالت صحيفة "ذا صن"، إن حالة المريض تدهورت بسرعة وانتهى الأمر بوفاته.
وكتب الأطباء: "في حين أن مثل هذه الحالات من المرجح أن تكون بسبب كوفيد-19، إلا أنه لا يوجد دليل محدد يتجاوز النتائج المصادفة. قد تكون هناك حاجة لدراسات مستقبلية لإثبات هذه العلاقة".
ولم يوضحوا بالتفصيل سبب تسبب كوفيد في مرض البريون لدى الرجل الذي لم يذكر اسمه.

وفاة المصابين بالبريون في غضون عام

ويموت معظم الأشخاص المصابين بالبريون في غضون عام من ظهور الأعراض، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.
والشكل الأكثر شيوعًا للبريون الذي يصيب البشر هو مرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) الذي يتطور في معظم الحالات، "بشكل متقطع" عن طريق التسبب في طي الدماغ بشكل غير طبيعي.
ويمكن أيضًا توريث الحالة القاتلة إذا كان أحد الوالدين يحمل طفرة تؤدي إلى تشكل البريونات في دماغه أثناء مرحلة البلوغ.
وينتقل المرض في بعض الأحيان إلى البشر من الحيوانات عن طريق اللحوم الملوثة، ومن بقرة مصابة باعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، المعروف باسم مرض "جنون البقر".

ما هي أعراض مرض البريون؟

يتميز مرض كروتزفيلد جاكوب بتغيرات في القدرات العقلية، وتتطور الأعراض وتزداد سوءًا بسرعة، عادةً في غضون عدة أسابيع إلى بضعة أشهر.
وتشمل الأعراض المبكرة ما يلي:
-فقدان الذكاء والذاكرة.
-التغيرات في الشخصية.
-فقدان التوازن والتنسيق.
-الكلام غير الواضح.
-مشاكل في الرؤية والعمى.
-حركات رعشة غير طبيعية.
-الفقدان التدريجي لوظيفة الدماغ والتنقل.

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