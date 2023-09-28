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صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة العالمية": زيادة في أعداد الإصابات بكورونا بالمستشفيات

كورونا
الارتفاع في أعداد الإصابات يثير القلق
أ أ
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أبدت منظمة الصحة العالمية، قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء المقبل.
وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، أمس الأربعاء، عن أسفه لأن بعض الدول فقط تقوم بالإبلاغ عن وجود حالات الإصابة لديها، ولكن بالنسبة للدول التي تخطر المنظمة، زاد عدد حالات دخول المستشفى وعلاج كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة.اضافة اعلان

زيادة حالات الاستشفاء والطوارئ 

وأوضح جيبريسوس أن حالات الاستشفاء وحالات الطوارئ زادت في الأيام الـ 28 الماضية، خاصة في الأمريكيتين وأوروبا، في حين أن مستويات التطعيم بين الفئات الأكثر عرضة للخطر لا تزال "منخفضة بشكل مثير للقلق".
وأضاف أن ثلثي سكان العالم حصلوا على سلسلة أولية كاملة، لكن الثلث فقط حصل على جرعة إضافية أو معززة.
وأردف: "ربما لم يعد فيروس كورونا يشكل الأزمة الحادة التي واجهناها قبل عامين، إلا أن هذا لا يعني أن نتجاهله".
وتابع قائلاً: "بذلت بلدان العالم جهودًا كبيرة لبناء أنظمتها للاستجابة لكورونا، ونحن نحث هذه البلدان على الحفاظ على هذه الأنظمة، لضمان حماية الأشخاص وإجراء الاختبارات اللازمة لهم وتقديم العلاج من فيروس كورونا وغيره من التهديدات المعدية". 
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن "كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض". 

السلالات الجديدة

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة فريق المنظمة التقني المعني بفيروس كورونا إن "السلالات الجديدة من الفيروس لم تغير من شدة المرض"، في إشارة إلى متغيرات مثل BA.2.86 (Pirola)، وXBB.1.15، وEG.5 (Eris)، وXBB.1.16.
وأضافت كيرخوف: "لم نرصد تغيرًا في الخطورة، والخبر السار هو أن إجراءاتنا المضادة ناجحة".
وأشارت إلى أن لقاحات كورونا الحالية تظل "آمنة وفعالة" للوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات المرتبطة بالفيروس.
وناشدت كيرخوف الحكومات مواصلة الاختبارات حتى يمكن مراقبة انتشار المتحورات.

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