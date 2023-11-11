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قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

السكري
الإصابة بالسكري
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يعد مرض "السكري" من أخطر الأمراض التي يتعرض لها الإنسان فهو يتسبب في ضرر كبير لصحته على المدى القريب والبعيد.

مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري:اضافة اعلان


وقد يكون الشخص في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري لكنه لا يدري.

وفي هذه المرحلة يرتفع مستوى السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة.

ويجب قياس نسبة السكر في الدم في هذه المرحلة فهي تكون 100- 125 ملغم / دسل للصائم و6.4 % - 5.7 % السكر التراكمي.

3 خطوات مهمة:


ولاستعادة مستوى السكر في الدم للطبيعي ومنع أو تأخير الإصابة بداء السكري من النوع الثاني يجب ما يلي:

1- اتباع نظام غذائي صحي.

2- ممارسة الرياضة 30 دقيقة  5 أيام في الأسبوع.

3- الحفاظ على الوزن الصحي.

في وقت سابق، حذر الدكتور ناصر الجهني استشاري سكري وسمنة، من خطورة إفراط مرضى السكري في تناول المكملات دون إشراف طبي.

سلوك خاطئ


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" : "أستغرب من كان عنده سكري من النوع الثاني ومع الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة كان يأخذ حبوب الميتفورمين وكان سكره مضبوط، وبعدها يقول تركت علاج السكر والآن أخذ ٣ مكملات غذائية وما يدري كأنه يأخذ ٣ ادوية ".
وأضاف الجهني : "للأسف البعض يتساهل في موضوع المكملات ، وغالباً تستخدم بدون داعي طبي لوجود نقص أو اشتباه نقص للمكملات أو قد سمع من شخص غير متخصص أو عامل دعاية لها".

خطورة المكملات


وتابع الجهني "لا تقل خطورة المكملات عن استخدام الدواء وخاصة إذا تم صرفها من غير المختصين الذين لا يعلمون دواعي الاستعمال (معتمدين فقط على الأعراض أو سمعوها من فلان) وبدون تحديد الجرعات المناسبة وبدون بحث الأسباب الاخرى لنفس الأعراض".
وختم الجهني متعجبا بقوله : "الخلاصة : لماذا بعض الناس يستخدم ٣-٤ مكملات (=٣-٤ أدوية بمسمى آخر مكمل ) وبدون داعي ويخاف من الدواء تحت اشراف طبي!!".

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