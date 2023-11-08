الأربعاء، 24 ربيع الثاني 1445 ، 08 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لمرضى السكري.. دراسة توضح الطريقة الأمثل لتخزين الأنسولين

السكري
السكري
أ أ
أكد بحث جديد أنه يمكن تخزين الأنسولين من دون تبريد لعدة أشهر، دون أن يفقد فعاليته، وحدد الباحثون درجة حرارة الغرفة المناسبة للحصول على هذه النتائج.
وخلال الدراسة، وجد الباحثون أنه للحصول على أفضل النتائج، يجب حفظ الأنسولين بعيداً عن الضوء المباشر، وعدم السماح له بأن يصبح بارداً جداً (أقل من درجة التجمد)، أو ساخناً جداً (أعلى من 25 درجة مئوية).اضافة اعلان

درجة حرارة مربكة


وتشير المبادئ التوجيهية الحالية إلى أنه يمكن تخزين الأنسولين في درجة حرارة الغرفة، ولكن هذا التوجيه يمكن أن يكون مربكاً، لأن درجة حرارة الغرفة تختلف من مكان لآخر.
وحلّل الباحثون حاويات غير مفتوحة تحتوي على أنواع معينة من الأنسولين البشري، ووجدوا أنه يمكن تخزينها في درجات حرارة تصل إلى 25 درجة مئوية، لمدة تصل إلى 6 أشهر، دون أن تفقد قدراً كبيراً من الفاعلية، وفقا لـ"مديكال نيوز توداي".

ميزة لمن لا يستطيع التبريد


في سياق متصل، قال الدكتور بيرند ريختر المشرف على البحث من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف بألمانيا: "تساعد النتائج في توضيح بعض الإرشادات المحيطة بتخزين الأنسولين، ويمكن أن تكون نعمة للأشخاص، الذين لا يستطيعون الوصول إلى التبريد".

اقرأ أيضا

نوبات قلبية
10:31 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

لكبار السن.. ​8 نصائح للوقاية من النوبات القلبية في الشتاء

المشروبات الغازية
9:29 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

يدمر الصحة.. الغذاء والدواء الأمريكية تحظر مكونا يستخدم في المشروبات الغازية

ماء
7:47 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

مع دخول الشتاء.. مخاطر قلة شرب الماء

نزيف الأنف
4:31 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تحذير من خطأ شائع.. كيف تتعامل مع نزيف الأنف بطريقة صحيحة؟

اقرأ أيضا

"إكس" تسمح ببيع الحسابات الميتة

دراسة: المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج الأطفال من هذه الأمراض

6 فوائد مدهشة للموز وقشره.. تعرف على طرق استخدامه

سبب غريب لإنقاص الوزن.. لا علاقة له بالنظام الغذائي

نفعله كل يوم.. الخضيري يُحذر من خطورة هذا الأمر عند الوضوء

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

النوم الصحي 4:05 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

يؤدي إلى أمراض مميتة.. توصيات لتنعم بنوم صحي وهانئ

الملح 11:45 م السبت، 04 نوفمبر 2023

دراسة تحذر من الإفراط في تناول الملح.. يسبب مرضاً خطيراً

القلب - صحة القلب 5:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

وصفة سهلة لحماية صحة القلب لا تتخل عنها يوميًا

الاكتئاب المدرسي 3:52 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

دراسة: المصابون بالسكري أكثر عرضة للوفاة المبكرة.. تجنب السبب

اقرأ أيضا

طرق تساعدك على التخلص من التوتر
12:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

يؤثر على جسمك.. 5 طرق تساعدك على التخلص من التوتر العصبي

شرب الماء
11:10 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

5 أسباب.. لهذا "النمر" يحذر من قلة شرب الماء

الزيوت المهدرجة
9:38 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

القصيم الصحي: هذه أضرار الزيوت المهدرجة على الصحة

فيروس نيباه
9:22 ص الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

العلماء يحذرون من هذا الفيروس ويعتبرونه أخطر من كورونا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
3:00 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة.. يتم إضافة الأبناء في حساب المواطن في حال زواج الأم

مواقيت الصلاة
2:02 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. اليوم الأربعاء

WhatsApp Image 2023-11-07 at 10.13.45 PM
1:01 ص الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. مكافأة تصل إلى 10 آلاف ريال .. تفاصيل التقديم في برنامج تأهيلي للتخصصات الإدارية والمالية بالرياض

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين