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استشاري يحذر مرضى السكري من سلوك شديد الخطورة.. ماذا عن المكملات؟

السكري
السكري
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حذر د. ناصر الجهني استشاري سكري وسمنة، من خطورة إفراط مرضى السكري في تناول المكملات دون إشراف طبي.

سلوك خاطئ

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وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" : "أستغرب من كان عنده سكري من النوع الثاني ومع الغذاء الصحي المتوازن وممارسة الرياضة كان يأخذ حبوب الميتفورمين وكان سكره مضبوط، وبعدها يقول تركت علاج السكر والآن أخذ ٣ مكملات غذائية وما يدري كأنه يأخذ ٣ ادوية ".
وأضاف الجهني : "للأسف البعض يتساهل في موضوع المكملات ، وغالباً تستخدم بدون داعي طبي لوجود نقص أو اشتباه نقص للمكملات أو قد سمع من شخص غير متخصص أو عامل دعاية لها".

خطورة المكملات


وتابع الجهني "لا تقل خطورة المكملات عن استخدام الدواء وخاصة إذا تم صرفها من غير المختصين الذين لا يعلمون دواعي الاستعمال (معتمدين فقط على الأعراض أو سمعوها من فلان) وبدون تحديد الجرعات المناسبة وبدون بحث الأسباب الاخرى لنفس الأعراض".
وختم الجهني متعجبا بقوله : "الخلاصة : لماذا بعض الناس يستخدم ٣-٤ مكملات (=٣-٤ أدوية بمسمى آخر مكمل ) وبدون داعي ويخاف من الدواء تحت اشراف طبي!!".

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