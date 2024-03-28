في 90 ثانية فقط.. الكشف عن مرض التوحد بالذكاء الاصطناعي

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بالشراكة بين مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، ومؤسسة وريف الخيرية لدعم مراكز أبحاث التوحد، أصبح بالإمكان الكشف عن مرض التوحد بالذكاء الاصطناعي في 90 ثانية فقط.

يأتي ذلك بهدف ابتكار أداة فحص سريعة ودقيقة لاضطراب طيف التوحد باستخدام الذكاء الاصطناعي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض؛ والوصول إلى إجراء عملية مسح لـ 10 آلاف طفل حتى منتصف 2025م.





التنبؤ باضطراب طيف التوحد في 90 ثانية



5 مميزات للمستفيدين في النظام الإلكتروني



الجدير بالذكر أنه سيتم جمع البيانات وإجراء التحليل بدون تدخل بشري في عمليه مؤتمتة بالكامل لا مجال فيها للخطأ، اعتمادًا على البيانات الحيوية لكل طفل، متمثلة في تعقب حركة العين.وتستغرق عملية التنبؤ باضطراب طيف التوحد أقل من 90 ثانية، بدرجة دقة تصل إلى 80 في المئة، وحساسية تصل إلى 90 في المئة، مقارنة بالبديل الحالي وهو تعبئة الاستبيانات خلال مدة 15 دقيقة.كما يتميز الابتكار بالدقة والملاءمة البيئية؛ حيث سيتم تحليل البيانات بشكل فوري أثناء مشاهدة الطفل للمؤثرات البصرية التي تم تصميمها بشكل خاص للكشف عن اضطراب طيف التوحد، استنادًا إلى ما توصل إليه العلماء في مجال السلوك البصري والإدراكي مع مراعاة ملائمة المؤثرات للبيئة السعودية.ويعطي ذلك نتائج أكثر دقة عن العينة السعودية، مقارنة بمقاييس تم تصميمها في دول أخرى لا تتوافق بالضرورة مع الفروق الاجتماعية والبيئية.كما يجري العمل على تأسيس نظام إلكتروني متكامل، يقدم العديد من الخدمات والمميزات للمستفيدين على النحو التالي:-يتمكن المستفيد من إنشاء حساب في المنصة التدريبية.-يتمكن المستفيد من المشاركة في دورة فني تحليل السلوك التطبيقي.-يتمكن المستفيد من مشاهدة المحاضرات وحفظ التقدم.-يتمكن المستفيد من إجراء الاختبارات القصيرة والاختبارات النهائية.-يتم إصدار شهادة الاتمام المعتمدة الكترونيًا عند إتمام متطلبات الاجتياز.كما يهدف المشروع إلى دعم توجه المملكة لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والخروج من الطرق التقليدية عبر استحداث أنظمة تضمن الدقة والسرعة؛ رفع كفاءة الانفاق وتعزيز الوصول لأكبر شريحة من الأطفال لتمكين التدخل المبكر، بما يضمن تحسن الحالات.ويعود ذلك بشكل إيجابي للوصول إلى مستهدفات برامج رؤية المملكة، فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة وبرامج تنمية القدرات البشرية خصوصًا المعني بذوي الإعاقة.