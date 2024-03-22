إجراء عملية جراحية نوعية لسبعينية عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي بجدة

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تمكن -بفضل الله- فريق طبي متخصص في جراحات العظام والمفاصل في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وبقيادة استشاري العظام والمفاصل الصناعية الدكتور أحمد الفيفي، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 73 عاماً، بعملية استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي.



عملية جراحية نوعية لسبعينية:

وفي التفاصيل، راجعت المريضة عيادات قسم العظام الخارجية بالمجمع الطبي حسب بروتوكول قسم العيادات الخارجية المعتمد، وهي تعاني من آلام مبرحة ومزمنة أدت إلى محدودية حركة مفصل الركبة وعدم قدرتها على المشي، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة منها الفحوص الإشعاعية التي بينت نتائجها وجود خشونة شديدة بمفصل الركبة، الأمر الذي أستدعى أطباء جراحة العظام إلى دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية.وقرر الفريق المعالج للحالة التدخل الجراحي النوعي وإجراء عملية نوعية ونادرة من حيث التقنية المستخدمة، حيث تم تجهيز الحالة ونقلها إلى غرف العمليات تم فيها استبدال مفصل الركبة عبر تقنية الروبوت والذكاء الاصطناعي.وقد استغرقت العملية ساعة ونصف تكللت بالنجاح التام دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد- بعدها نقلت المريضة إلى أجنحة التنويم العادية لتقديم الرعاية الصحية لها إلى استقرار حالتها الصحية، حيث بدأت في اليوم الثاني من العملية التحرك والمشي والعودة لحياتها الطبيعية وفي اليوم الثالث تمت كتابة الأذن الخروج الطبيعي لها لتغادر المجمع الطبي وهي تتمتع بصحة جيدة.