استشاري يحذر من تأخير تشخيص حالات قصر القامة لدى الأطفال

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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة من خطورة إهمال تشخيص مشاكل قصر القامة لدى الأطفال الصغار قبل سن البلوغ.



خطورة إهمال قصر القامة



علاج قصر القامة مبكرا



أهمية استشارة الطبيب



وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "إن التأخير في تشخيص حالات قصر القامة لدى الأطفال يكون غادة غير مبرر".وتابع هنالك تأخير غير مبرر من قبل أحد أو كلا الوالدين في استشارة الطبيب العام أو طب الأسرة أو طبيب الأطفال أو طبيب الغدد عندما يلاحظون أن طفلهم أو طفلتهم لديهم قصر في القامة مقارنة مع أقرنائهم في المدرسة أو أقاربهم من نفس العمر حيث تأتي حالات في عمر 15 و16 سنة ولديهم قصر شديد في القامة ".وأضاف د. ناصر الجهني أن علاج نقص هرمون النمو مبكراً يعطي نتائج ممتازة ويحمي الطفل من مشاكل قصر القامة مع مرور السنين".وشدد د. ناصر الجهني على أهمية استشارة وزيارة الطبيب عندما يكون الطفل أقصر من أقرانه أو اصدقائه في المدرسة أو ممن هم في سنه