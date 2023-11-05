حقائق مثيرة عن الإصابة بالصدفية.. ماذا عن التوتر؟

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الإصابة بمرض الصدفية مزعج ، لكن لا يعرف المصاب الكثير من المعلومات حول هذا المرض، ومنها ما يتردد أن الإصابة بالصدفية معدية، ولكن هذه عبارة غير حقيقية. اضافة اعلان



وتعتبر الصدفية مرضا من مجموعة أمراض المناعة الذاتية، أي أن جهازك المناعي لا يكون قادرًا على العمل بالشكل الطبيعي والمطلوب.



وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب"، فإن هناك العديد من العوامل والمحفزات التي تزيد من انتشار الصدفية على جسم المصاب، إلا أنها تختلف من شخص لآخر.





أهم محفزات الإصابة بالصدفية:



ظهور الصدفية على الوجه:



1-التغيرات الهرمونية.2- تعاطي الكحول.3- التوتر والضغط النفسي.4- الإصابات الطفيفة، مثل: الجروح، وحروق الشمس.5- التدخين.من الممكن أن تظهر الصدفية في أماكن الجسم المختلفة إلا أنها نادرًا ما تظهر على وجه المصاب.وفي حال ظهور الصدفية على الوجه فهي تتمركز في مناطق معينة، مثل: تلك المحيطة بالحاجبين، أو على الجبين.