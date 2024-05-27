استشاري: هذه العلامات تدل على أن الطفل مصاب بالرهاب الاجتماعي

اضطراب القلق الاجتماعي، أو الرهاب الاجتماعي، يؤدي الشعور بالخوف والقلق إلى الانعزال الذي قد يؤثر على الحياة.
وقد يؤثر الضغط المفرط على علاقات الشخص أو أنشطته الروتينية اليومية أو عمله أو دراسته أو غير ذلك من الأنشطة.
ويمكن أن يصيب الرهاب الاجتماعي البالغين والأطفال على حد سواء.
وكشف الدكتور ساري عناني، استشاري الطب النفسي للكبار والبالغين، أن العلامات نفسها التي تظهر على البالغ المصاب بالرهاب الاجتماعي هي التي قد تظهر على الأطفال.
وأشار إلى أن ذلك يتجسد في الخوف من التواجد مع أقرانه، محذرًا في الوقت ذاته من إجبار الطفل على الانخراط المجتمعي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة لديه، ويزيد الضغوط عليه أكثر.
د. ساري عناني (استشاري الطب النفسي للكبار والبالغين) : هذه العلامات تدل على أن الطفل مصاب بالرهاب الاجتماعي @sarienani@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jXk1eCEgap— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2024
أعراض الرهاب الاجتماعيوفقًا لعيادة "مايو كلينك"، فإنه لا يعد الشعور بالخجل أو عدم الراحة في مواقف معينة بالضرورة مؤشرًا على اضطراب القلق الاجتماعي، وبخاصة لدى الأطفال. وتتفاوت مستويات الشعور بالراحة في المواقف الاجتماعية تبعًا لسمات الشخصية وتجارب الحياة. فبعض الأشخاص متحفظون بطبعهم، والبعض الآخر أكثر انفتاحًا.
وعلى العكس من العصبية اليومية، تشمل علامات اضطراب القلق الاجتماعي الخوف والقلق والعزلة بما يؤثر على العلاقات بالآخرين أو الأنشطة الروتينية اليومية أو العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأنشطة. وعادةً يبدأ اضطراب القلق الاجتماعي في بداية مرحلة المراهقة أو منتصفها، إلا أنه قد يبدأ أحيانًا لدى الأطفال الأصغر سنًا أو البالغين.
الأعراض الشعورية والسلوكيةقد تشمل مؤشرات اضطراب القلق الاجتماعي وأعراضه ظهور ما يلي بشكل مستمر:
الخوف من المواقف التي قد يحكم فيها الآخرون عليك حكمًا سلبيًا
القلق من إحراج أو إهانة نفسك
الخوف الشديد من التعامل مع الغرباء أو الحديث معهم
الخوف من أن يلاحظ الآخرون أنك تبدو قلِقًا
الخوف من الأعراض الجسدية التي قد تسبب شعورك بالإحراج، مثل احمرار الوجنتين أو التعرق أو الرعشة أو ارتجاف الصوت
تجنُّب فعل أشياء للآخرين أو الحديث معهم خوفًا من الإحراج
تجنُّب المواقف التي قد تكون فيها محور الاهتمام
القلق المسبق من نشاط أو حدث تخاف منه
الخوف أو القلق الشديد أثناء المواقف الاجتماعية
تحديد أدائك والتعرف على العيوب التي شابت تعاملاتك بعد موقف اجتماعي ما
توقع أسوأ العواقب الممكنة بسبب تجربة سلبية تعرضت لها أثناء موقف اجتماعي ما
قد يعبّر الأطفال عن قلقهم من التفاعل مع البالغين أو أقرانهم عن طريق البكاء أو نوبات الغضب أو التعلق بالوالدين أو رفض الحديث في المواقف الاجتماعية.
يتمثل نوع اضطراب القلق الاجتماعي المرتبط بالأداء في شعورك بالخوف والقلق الشديدين أثناء الحديث أو تقديم أداء أمام جمهور لا في الأنواع الأخرى من المواقف الاجتماعية الأكثر انفتاحًا على العامة.
الأعراض الجسدية للرهاب الاجتماعيقد تصاحب مؤشرات وأعراض جسدية اضطراب القلق الاجتماعي أحيانًا، وقد تشمل:
احمرار الوجنتين
تسارُع ضربات القلب
الارتجاف
التعرُّق
اضطراب المعدة أو الغثيان
صعوبة ملاحقة الأنفاس
الدوخة أو الدوار
الشعور بأن عقلك قد فرغ تمامًا
توتر العضلات.
تجنُّب المواقف الاجتماعية الشائعةإذا كان المرء مصابًا باضطراب القلق الاجتماعي، فقد يكون من العسير عليه تحمُّل التجارب اليومية الشائعة، ومنها:
التعامل مع أشخاص غير معتادين أو غرباء
حضور الحفلات أو اللقاءات الاجتماعية
الذهاب إلى العمل أو المدرسة
بدء محادثات مع الآخرين
التواصل البصري
المواعدة
دخول غرفة فيها أشخاص جالسون بالفعل
إعادة المنتجات إلى المتجر
تناول الطعام أمام الآخرين
استخدام مرحاض عمومي.