استشاري: هذه العلامات تدل على أن الطفل مصاب بالرهاب الاجتماعي

أ أ

اضطراب القلق الاجتماعي، أو الرهاب الاجتماعي، يؤدي الشعور بالخوف والقلق إلى الانعزال الذي قد يؤثر على الحياة.

وقد يؤثر الضغط المفرط على علاقات الشخص أو أنشطته الروتينية اليومية أو عمله أو دراسته أو غير ذلك من الأنشطة.

ويمكن أن يصيب الرهاب الاجتماعي البالغين والأطفال على حد سواء.

وكشف الدكتور ساري عناني، استشاري الطب النفسي للكبار والبالغين، أن العلامات نفسها التي تظهر على البالغ المصاب بالرهاب الاجتماعي هي التي قد تظهر على الأطفال.

وأشار إلى أن ذلك يتجسد في الخوف من التواجد مع أقرانه، محذرًا في الوقت ذاته من إجبار الطفل على الانخراط المجتمعي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الحالة لديه، ويزيد الضغوط عليه أكثر.



أعراض الرهاب الاجتماعي



الأعراض الشعورية والسلوكية



الأعراض الجسدية للرهاب الاجتماعي



تجنُّب المواقف الاجتماعية الشائعة



وفقًا لعيادة "مايو كلينك"، فإنه لا يعد الشعور بالخجل أو عدم الراحة في مواقف معينة بالضرورة مؤشرًا على اضطراب القلق الاجتماعي، وبخاصة لدى الأطفال. وتتفاوت مستويات الشعور بالراحة في المواقف الاجتماعية تبعًا لسمات الشخصية وتجارب الحياة. فبعض الأشخاص متحفظون بطبعهم، والبعض الآخر أكثر انفتاحًا.وعلى العكس من العصبية اليومية، تشمل علامات اضطراب القلق الاجتماعي الخوف والقلق والعزلة بما يؤثر على العلاقات بالآخرين أو الأنشطة الروتينية اليومية أو العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأنشطة. وعادةً يبدأ اضطراب القلق الاجتماعي في بداية مرحلة المراهقة أو منتصفها، إلا أنه قد يبدأ أحيانًا لدى الأطفال الأصغر سنًا أو البالغين.قد تشمل مؤشرات اضطراب القلق الاجتماعي وأعراضه ظهور ما يلي بشكل مستمر:الخوف من المواقف التي قد يحكم فيها الآخرون عليك حكمًا سلبيًاالقلق من إحراج أو إهانة نفسكالخوف الشديد من التعامل مع الغرباء أو الحديث معهمالخوف من أن يلاحظ الآخرون أنك تبدو قلِقًاالخوف من الأعراض الجسدية التي قد تسبب شعورك بالإحراج، مثل احمرار الوجنتين أو التعرق أو الرعشة أو ارتجاف الصوتتجنُّب فعل أشياء للآخرين أو الحديث معهم خوفًا من الإحراجتجنُّب المواقف التي قد تكون فيها محور الاهتمامالقلق المسبق من نشاط أو حدث تخاف منهالخوف أو القلق الشديد أثناء المواقف الاجتماعيةتحديد أدائك والتعرف على العيوب التي شابت تعاملاتك بعد موقف اجتماعي ماتوقع أسوأ العواقب الممكنة بسبب تجربة سلبية تعرضت لها أثناء موقف اجتماعي ماقد يعبّر الأطفال عن قلقهم من التفاعل مع البالغين أو أقرانهم عن طريق البكاء أو نوبات الغضب أو التعلق بالوالدين أو رفض الحديث في المواقف الاجتماعية.يتمثل نوع اضطراب القلق الاجتماعي المرتبط بالأداء في شعورك بالخوف والقلق الشديدين أثناء الحديث أو تقديم أداء أمام جمهور لا في الأنواع الأخرى من المواقف الاجتماعية الأكثر انفتاحًا على العامة.قد تصاحب مؤشرات وأعراض جسدية اضطراب القلق الاجتماعي أحيانًا، وقد تشمل:احمرار الوجنتينتسارُع ضربات القلبالارتجافالتعرُّقاضطراب المعدة أو الغثيانصعوبة ملاحقة الأنفاسالدوخة أو الدوارالشعور بأن عقلك قد فرغ تمامًاتوتر العضلات.إذا كان المرء مصابًا باضطراب القلق الاجتماعي، فقد يكون من العسير عليه تحمُّل التجارب اليومية الشائعة، ومنها:التعامل مع أشخاص غير معتادين أو غرباءحضور الحفلات أو اللقاءات الاجتماعيةالذهاب إلى العمل أو المدرسةبدء محادثات مع الآخرينالتواصل البصريالمواعدةدخول غرفة فيها أشخاص جالسون بالفعلإعادة المنتجات إلى المتجرتناول الطعام أمام الآخريناستخدام مرحاض عمومي.