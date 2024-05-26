من زيادة الوزن إلى انخفاض الدافع الجنسي.. هرموناتك هي السبب

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هل سبق وأن فكرت في أسباب زيادة الوزن، وتساقط الشعر لديك ومعاناتك من تقلب المزاج، وما إذا كانت ممارساتك هي المسؤولة عن ذلك، أم أن الأمر له علاقة لك به.

يقول آندي دالي، خبير التغذية، لصحيفة "ذا صن"، إنه من المحتمل أن الهرمونات هي التي تحكم العملية.

وأضاف: "إن الهرمونات عبارة عن رسل كيميائي وتلعب أدوارًا حاسمة في تنظيم العمليات الفسيولوجية والحفاظ على توازن الجسم. يمكن للاختلالات الهرمونية أن تعطل هذه العمليات، مما يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض والمشاكل الصحية".

ولا يقتصر الأمر على النساء فقط، فالرجال يعيشون تحت رحمة هرموناتهم أيضًا، وفق الخبير.

وسلطت الصحيفة، الضوء على كيفية وقوف الهرمونات وراء تلك الأعراض المقلقة.





دهون البطن: الكورتيزول



انخفاض المزاج وزيادة الوزن: الإستروجين/ البروجسترون



انخفاض الدافع الجنسي، عدم وجود طاقة، تساقط الشعر: التستوستيرون



انقطاع الطمث المبكر، تغيرات الوزن: هرمون الغدة الدرقية



العطش، زيادة التبول، حكة في الأعضاء التناسلية: الأنسولين



الكورتيزول هو "هرمون التوتر" في الجسم.تقول الدكتورة كولين فوجارتي دريبر، اختصاصية التغذية: "عندما نشعر بالتهديد، فإننا ننتج المزيد من الكورتيزول. على دفعات قصيرة، ليست ضارة. وعندما يكون ذلك متكررًا أو لفترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مختلفة بما فيها زيادة تخزين الدهون".يمكن أن يحدث ما يسمى "بطن الكورتيزول" عادةً خلال فترات التوتر، مثل فترة انقطاع الطمث.وأضافت كولين: "يمكن أن يؤدي الإجهاد في منتصف العمر إلى ارتفاعات غير مرغوب فيها في الكورتيزول مما قد يؤدي إلى تفاقم تراكم الدهون الحشوية (النوع الذي يلتف حول الأعضاء)".ويمكن أن يسبب الإجهاد نفسه أيضًا مشاكل جسدية طويلة المدى مثل أمراض القلب والسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.لذلك، فإن التخلص من التوتر يمكن أن يساعدك على فقدان دهون البطن ودرء الأمراض.وينصح للتخلص من التوتر، السير في الهواء الطلق، وممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع وتمارين المقاومة وتمارين التنفس.تتغير مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون يوميًا لدى النساء، وكذلك على مدار حياتهن.تقول كولين: “خلال الفترة التي تسبق الدورة الشهرية، تبدأ مستويات هرمون الاستروجين في الانخفاض، بينما تزيد مستويات هرمون البروجسترون. هذا يحفز الدماغ على إطلاق مادة كيميائية تسمى النوربينفرين، والتي تسبب انخفاض الدوبامين والسيروتونين (هرمونات السعادة)".وهناك أكثر من 150 عرضًا من أعراض الدورة الشهرية التي يمكن أن تظهر قبل أسبوعين من الدورة الشهرية، بما فيها حب الشباب والشعور بالدموع والشعر الدهني، بالإضافة إلى ألم الثدي والانتفاخ.ويبدأ هرمون الاستروجين بالانخفاض لدى معظم النساء اعتبارًا من أوائل الأربعينيات من عمرهن، وهو ما يُعرف باسم فترة ما قبل انقطاع الطمث.وتشمل الأعراض، التي يمكن أن تستمر حتى سن الشيخوخة، الهبّات الساخنة وتقلب المزاج والتعب ومشاكل النوم.وفقًا لكولين: "قد يكون سبب آلام العضلات والمفاصل خلال انقطاع الطمث هو انخفاض مستويات هرمون الاستروجين أيضا".ويعتقد أن الكافيين والأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والتدخين تؤدي إلى تفاقم الأعراض، ولكن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الاستروجين النباتي مثل منتجات الصويا وبذور الكتان والبقوليات قد تساعد، كما يقول آندي.وتابع: "قد ترغب النساء في التفكير في العلاج التعويضي بالهرمونات الذي يمكن أن يكون فعالاً في إدارة أعراض انقطاع الطمث، وخاصة الهبات الساخنة وجفاف المهبل".لكنه شدد على أنه "قد لا يكون العلاج التعويضي بالهرمونات مناسبًا للجميع ويمكن أن يكون له آثار جانبية محتملة، لذا من الأفضل مناقشة هذا الأمر مع طبيبك".وعند الرجال، يمكن أن تؤدي قلة هرمون الاستروجين إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام أو كسور العظام، وعدم القدرة على الانتصاب، وتقلب المزاج، والدهون في البطن.في حين أن الكثير منه يمكن أن يسبب نمو أنسجة الثدي، كما يقول آندي. "ارتفاع هرمون الاستروجين قد يتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية، مما يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة".وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي عدم توازن هرمون البروجسترون إلى فقدان الرغبة الجنسية واضطرابات النوم.التستوستيرون هو الهرمون الجنسي الأساسي للذكور ولكنه ضروري للنساء أيضًا.عند الرجال، تظل مستويات هرمون التستوستيرون ثابتة بشكل عام، بينما تنخفض مستويات هرمون التستوستيرون عند النساء أثناء انقطاع الطمث.تقول كولين: "عندما يتم دمج هرمون التستوستيرون مع هرمون الاستروجين (عند النساء)، فإنه يساعد في نمو وصيانة وإصلاح الأنسجة التناسلية وكتلة العضلات والعظام".يفقد الرجال حوالي واحد في المائة من هرمون التستوستيرون سنويًا بدءًا من عمر 35 عامًا تقريبًا.يمكن أن يتبع ذلك انخفاض في الرغبة الجنسية وانخفاض الطاقة وصعوبة التركيز والصداع.ومن الشائع أيضًا ضعف الانتصاب وتقلب المزاج وفقدان كتلة العضلات.ويمكن أن يحدث قصور الغدد التناسلية — عندما تنتج الخصية كمية أقل من هرمون التستوستيرون، عادة منذ الولادة — في وقت لاحق من الحياة، وخاصة عند الرجال الذين يعانون من السمنة المفرطة أو المصابين بالسكري من النوع الثاني.ديهدروتستوستيرون هو هرمون جنسي مسؤول عن نمو شعر الوجه والجسم خلال فترة البلوغ.يقول آندي: "عادةً ما يرتبط خلل توازن ديهدروتستوستيرون بنمط الصلع الذكوري. ومع ذلك، يمكن أن يساهم أيضًا في تساقط الشعر لدى النساء. قد يرى الرجال تراجعًا في خط الشعر وترققًا في منطقة التاج، وترققًا عامًا عند النساء".وفقُا لـ آندي: “قد تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في زيت السمك وبذور الكتان وبذور الشيا والجوز وبذور القنب وبذور اليقطين في تقليل الالتهاب ودعم نمو الشعر".و"يجد بعض الناس أن البيوتين (فيتامين ب7) مفيد في تحسين جودة الشعر أيضًا"، وفق قولها.الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في الرقبة تنتج هرموني الثيروكسين وثلاثي يودوثيرونين.لا تنتج الغدة الدرقية الخاملة (قصور الغدة الدرقية) ما يكفي من الهرمونات، في حين أن الغدة الدرقية المفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية) تنتج الكثير من الهرمونات.ويوضح آندي: “يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل زيادة الوزن والتعب والشعور بالبرد.وفقًا له، "يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية زيادة في التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى أعراض مثل فقدان الوزن وزيادة الشهية وعدم تحمل الحرارة".وفرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب زيادة في معدل ضربات القلب، وخفقان، وارتفاع ضغط الدم، في حين أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يسبب بطء معدل ضربات القلب والتغيرات التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.وتقول كولين إن اضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن تتسبب في حدوث البلوغ والحيض مبكرًا أو متأخرًا بشكل غير طبيعي، أو دورات تكون إما خفيفة أو ثقيلة أو غير منتظمة أو غائبة تمامًا".ويوصح آندي: "إذا كنت تعاني من أعراض تقليدية مثل تساقط الشعر، والتعب، وتغيرات الوزن، وعدم تحمل درجة الحرارة و/أو لديك مخاوف، فاحجز موعدًا مع طبيبك".الأنسولين هو الهرمون الذي يحمل الجلوكوز من الطعام إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة.وبدون ذلك، يمكن أن تصبح مستويات الجلوكوز في الدم مرتفعة للغاية ويمكن تشخيص إصابتك بمرض السكري.لا يستطيع الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول إنتاج الأنسولين على الإطلاق، في حين أن الأشخاص المصابين بالنوع الثاني إما لا ينتجون كمية كافية من الأنسولين أو يفشل في العمل بفعالية.يقول الدكتور ذو القرنين شاه، والطبيب العام: "تشمل أعراض مرض السكري زيادة تكرار التبول والعطش المفرط وفقدان الوزن".وأضاف: “لا يعاني معظم الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق. إذا كان لديك تاريخ عائلي لمرض السكري، فقد تستفيد من الفحص الطبي".وللوقاية من مرض السكري، يوصي الدكتور شاه: “راقب وزنك، وامتنع عن تناول السكريات، وتحكم في التوتر. في النساء، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى إنتاج المزيد من الهرمونات الذكرية (التستوستيرون)".ووفقًا له، "يمكن أن تتطور متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، مما يؤدي إلى مشاكل في الحمل وزيادة شعر الوجه".