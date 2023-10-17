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صحيفة تواصل الالكترونية

عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة.. عليك زيارة الطبيب فورا مع هذه الأعراض

نزلة برد
نزلة برد
أ أ
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يمكن تشخيص حالات نزلات البرد الشديدة وحالات العدوى والزكام الأخرى تبعًا للأعراض التي يعاني منها المريض.

أما في حال وجود شكوك بوجود عدوى بكتيرية أو الاشتباه بوجود حالة أخرى، فقد يطلب الطبيب من المريض إجراء فحص بالأشعة السينية لمنطقة الصدر.اضافة اعلان

متى يجب زيارة الطبيب؟


موقع "ويب طب" ذكر أنه في حال تناول الدواء وأخذ الجرعات كما هو مطلوب دون الشعور بأي تحسن، يجب التوجه إلى الطبيب فورًا لتجنب تفاقم الحالة والحصول على العلاج المناسب، وذلك في الحالات الآتية:

1-التقيؤ أو الإسهال الشديد.

2- الشعور بألم شديد عند البلع والذي قد يدل على وجود إصابة في الحلق.

3- عدم زوال السعال والذي قد يكون سببه التنقيط الأنفي الخلفي.

4- الاحتقان والصداع المستمران.

5- وجود صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر، إذ قد يدل ذلك على وجود حالة أكثر خطورة، مثل: الربو أو الالتهاب الرئوي أو أمراض القلب.

6- عدم الشعور بتحسن والإصابة بالحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.

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