دراسة تحذر: الوشم يزيد خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية

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أظهرت دراسة أجراها باحثون في السويد، أن الأشخاص الذين لديهم وشم لديهم خطر أعلى بنسبة 21% للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم.

وقالت كريستيل نيلسن، الباحثة في جامعة لوند، وقائدة الدراسة، في بيان: "من المهم أن نتذكر أن سرطان الغدد الليمفاوية مرض نادر وأن نتائجنا تنطبق على مستوى المجموعة. تحتاج النتائج الآن إلى التحقق منها والتحقيق فيها بشكل أكبر في دراسات أخرى، ومثل هذا البحث مستمر".

وخلال الدراسة التي نشرت في مجلة "إي كلينيكال ميديسن"، استطلع الباحثون، 11 ألفًا و905 مشاركين حول عوامل نمط الحياة لتحديد ما إذا كانوا لديهم وشم أم لا.





الخطر المرتبط بالتعرض للوشم



التركيب الكيميائي لحبر الوشم



ويبدو أن الخطر المرتبط بالتعرض للوشم هو الأعلى بالنسبة لمفومة الخلايا البائية الكبيرة المنتشرة (سرطان سريع النمو قابل للشفاء يبدأ في خلايا الدم البيضاء) وسرطان الغدد الليمفاوية الجريبي (سرطان بطيء النمو وغير قابل للشفاء).وأوضحت نيلسن: "نحن نعلم بالفعل أنه عندما يتم حقن حبر الوشم في الجلد، يفسر الجسم ذلك على أنه شيء غريب لا ينبغي أن يكون هناك، ويتم تنشيط جهاز المناعة. يتم نقل جزء كبير من الحبر بعيدًا عن الجلد إلى العقد الليمفاوية حيث يتم ترسبه".وكانت هناك فرضية لدى فريق البحث قبل الدراسة بأن حجم الوشم سيؤثر على خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية، لكنهم خلصوا إلى أن الأمر ليس كذلك، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".ووفقًا لـ نيلسن: "لا يمكن للمرء إلا أن يتكهن بأن الوشم، بغض النظر عن حجمه، يؤدي إلى التهاب منخفض الدرجة في الجسم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وبالتالي فإن الصورة أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد في البداية".وقالت نيلسن إن دراستها تؤكد أهمية مراقبة التركيب الكيميائي لحبر الوشم.والجهاز اللمفاوي هو جزء من الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من الإصابة بالعَدوى والأمراض، ويشمل الطحال والعُقَد الليمفاوية والقنوات الليمفاوية، بالإضافة إلى اللوزتين وأجزاء أخرى من الجسم.ويخطط فريق نيلسن للبحث عن الروابط بين الوشم وأنواع السرطان الأخرى بالإضافة إلى الأمراض الالتهابية الأخرى.وأظهرت دراسة قدمت العام الماضي في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان، علاقة محتملة بين العديد من الأوشام الكبيرة وخطر الإصابة بسرطان الدم. وكان الخطر قويًا بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالوشم في سن مبكرة.وقالت نيلسن: "من المرجح أن يرغب الناس في الاستمرار في التعبير عن هويتهم من خلال الوشم، وبالتالي من المهم للغاية أن نتمكن كمجتمع من التأكد من أن الأمر آمن".وأضافت: "بالنسبة للفرد، من الجيد أن تعرف أن الوشم يمكن أن يؤثر على صحتك وأنه يجب عليك اللجوء إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تعاني من أعراض تعتقد أنها قد تكون مرتبطة بالوشم الخاص بك".