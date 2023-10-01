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تعد جرثومة المعدة سبب شائع لأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب بطانة المعدة،
والقرح الهضمية، وعادة يصاب الكثير من الأشخاص بها في مرحلة الطفولة، ويصاب بها
البالغين أيضا.
ونستطيع أن تعرف الآن على أفضل طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والأدوية.
جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا تعرف بإسم الجرثومة الحلزونية أو
بكتيريا الملوية البوابية، والتي يمكن ان تدخل الجسم وتعيش في الجهاز الهضمي
للسنوات.
جرثومة المعدة الحلزونية
وقد تختلف اعراض الجرثومة الحلزونية من شخص إلى اخر، ولكن إذا تسببت الجرثومة في حدوث القرح الهضمية، فإنك قد تشعر بحرقان وألم خفيف في البطن، والذي يمكن ان يستمر لعدة دقائق أو ساعات.
وعادة يزداد الشعور بها عندما تكون المعدة فارغة، وقد تتحسن الاعراض بعد
تناول مضادات الحموضة، أو بعد تناول الطعام
فعالية مضادات الحموضة
ووفقا لإحصائيات مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية والتي تم إعلانها في عام 1998، فإن جرثومة المعدة هي المسئولة عن 80% من إصابات قرحة المعدة، و 90% من الإصابات بقرحة الأثنى عشر.
يساعد علاج جرثومة المعدة بالأعشاب
والعلاجات الطبيعية على مساعدة الجسم في القضاء على الجرثومة، والتخفيف من الآثار
الجانبية للمضادات الحيوية.
علاج جرثومة المعدة بالأعشاب:
أفضل العلاجات الطبيعية:
اشتهر استخدام الصبار في علاج
العديد من الأمراض مثل إزالة السموم من الجسم، وعلاج الإمساك، وتسريع عملية التئام
الجروح.
1ـ الصبار:
أما بالنسبة لفعالية الصبار في علاج جرثومة المعدة، فلقد اكدت أحد الدراسات فعاليته في مكافحة العدوى، وذلك عند استخدامه إلى جانب المضادات الحيوية الموصوفة.
يساعد استخدام زيت الليمون العطري
عن طريق العلاج باستنشاق الروائح، على منع نمو بكتيريا الملوية البوابية.
2ـ زيت الليمون:
وهو ما أكدته أحد الدراسات المختبرية والتي تم اجراؤها على الفئران، حيث أدى استخدام زيت الليمون على خفض كثافة تواجد البكتيريا الحلزونية في المعدة.
يعد الشاي الأخضر هو واحد من أكثر
المشروبات الصحية والأكثر استخداما في العالم.
3ـ الشاي الأخضر:
وذلك لما يتمتع به الشاي الأخضر من فوائد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. وهو ما يساعد بدوره على تقليل عدد البكتيريا ونسبة الالتهاب الناجمة عنها.