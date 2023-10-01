أ أ

تعد جرثومة المعدة سبب شائع لأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب بطانة المعدة، والقرح الهضمية، وعادة يصاب الكثير من الأشخاص بها في مرحلة الطفولة، ويصاب بها البالغين أيضا. اضافة اعلان

ونستطيع أن تعرف الآن على أفضل طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والأدوية.





جرثومة المعدة الحلزونية





فعالية مضادات الحموضة





علاج جرثومة المعدة بالأعشاب:





1ـ الصبار:





2ـ زيت الليمون:





3ـ الشاي الأخضر:





4ـ زيت الزيتون:





5ـ عرق السوس:





6. أوراق السنا:





7. حبة البركة:



جرثومة المعدة هي نوع من أنواع البكتيريا تعرف بإسم الجرثومة الحلزونية أو بكتيريا الملوية البوابية، والتي يمكن ان تدخل الجسم وتعيش في الجهاز الهضمي للسنوات.وقد تختلف اعراض الجرثومة الحلزونية من شخص إلى اخر، ولكن إذا تسببت الجرثومة في حدوث القرح الهضمية، فإنك قد تشعر بحرقان وألم خفيف في البطن، والذي يمكن ان يستمر لعدة دقائق أو ساعات.وعادة يزداد الشعور بها عندما تكون المعدة فارغة، وقد تتحسن الاعراض بعد تناول مضادات الحموضة، أو بعد تناول الطعامووفقا لإحصائيات مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية والتي تم إعلانها في عام 1998، فإن جرثومة المعدة هي المسئولة عن 80% من إصابات قرحة المعدة، و 90% من الإصابات بقرحة الأثنى عشر.يساعد علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والعلاجات الطبيعية على مساعدة الجسم في القضاء على الجرثومة، والتخفيف من الآثار الجانبية للمضادات الحيوية.أفضل العلاجات الطبيعية:اشتهر استخدام الصبار في علاج العديد من الأمراض مثل إزالة السموم من الجسم، وعلاج الإمساك، وتسريع عملية التئام الجروح.أما بالنسبة لفعالية الصبار في علاج جرثومة المعدة، فلقد اكدت أحد الدراسات فعاليته في مكافحة العدوى، وذلك عند استخدامه إلى جانب المضادات الحيوية الموصوفة.يساعد استخدام زيت الليمون العطري عن طريق العلاج باستنشاق الروائح، على منع نمو بكتيريا الملوية البوابية.وهو ما أكدته أحد الدراسات المختبرية والتي تم اجراؤها على الفئران، حيث أدى استخدام زيت الليمون على خفض كثافة تواجد البكتيريا الحلزونية في المعدة.يعد الشاي الأخضر هو واحد من أكثر المشروبات الصحية والأكثر استخداما في العالم.وذلك لما يتمتع به الشاي الأخضر من فوائد، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة. وهو ما يساعد بدوره على تقليل عدد البكتيريا ونسبة الالتهاب الناجمة عنها.يتميز زيت الزيتون بقدرات قوية مضادة للجراثيم ضد عدد من سلالات جرثومة المعدة، والتي من بين تلك السلالات أنواع من بكتيريا الملوية البوابية المضادة للمضادات الحيوية.يعد عرق السوس هو علاج طبيعي شاع استخدامه في المساعدة على علاج قرحة المعدة، كما أنه قد يساعد على مكافحة جرثومة المعدة ومنع التصاقها بجدران الخلايا.من طرق علاج جرثومة المعدة بالاعشاب أيضا هو استخدام أوراق السنا. والتي اشتهر استخدامها في علاج الإمساك، وتنظيف الأمعاء.حبة البركة أو الحبة السوداء هي واحدة من طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب، حيث تتميز بالعديد من الفوائد بما في ذلك مكافحة الجرثومة.