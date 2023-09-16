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تزيد حالتك الصحية سوءا.. احذر 7 أخطاء عند إصابتك بالزكام

الزكام
الزكام
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مع دخول الخريف والاقتراب من فصل الشتاء تنتشر حالات الإصابة بالزكام.
وفي بعض الأحيان نقوم بأمور باعتقادنا أنها تساعدنا في العلاج ولكنها تزيد من إصابتنا سوءً.اضافة اعلان
موقع ويب طب نشر مجموعة من الأخطاء نقوم بها عند الإصابة بالزكام منها:


أخطاء تقوم بها عند الإصابة بالزكام:


1-الاعتماد على الأدوية: الاعتماد بشكل كبير وأساسي على الأدوية التي تباع دون وصفة الطبيب لعلاج الزكام قد لا يساعد في علاج الزكام وأعراضه.

حاول عدم تناول الكثير من الأدوية وإعطاء نفسك وجسمك فرصة للراحة والاسترخاء.
2-  التعرض للتوتر: الهرمون الذي يفرزه جسمك عندما تكون متوترًا يكون صعبًا على جهاز المناعة، كما أنه يزيد من الالتهاب مما قد يزيد من سوء انسداد الأنف أثناء الإصابة بالزكام.

3- الاستمرار في التدخين: من المهم الإقلاع عن التدخين بالأساس، ولكن هذا يعد أمرًا بالغ الأهمية عند الإصابة بالزكام، فالتدخين يعمل على تهيج الرئتين وزيادة حدة السعال.

4- الادعاء بأنك لست مريضًا: من السهل أن تدعي بأنك لست مصابًا بالزكام بسبب الأمور والعمل المتراكم عليك، ولكن يعد هذا الأمر من أكثر الأمور الخاطئة التي تقوم بها خلال إصابتك بالزكام.

5- نشر فيروساتك: فترة حضانة هذا الفيروس تصل إلى يومين أو ثلاثة، بمعنى أنك ستشعر بالمرض بعد فترة من دخول الفيروس إلى جسمك، وعند ظهور أعراض المرض يجب أن تحاول إبعاد فيروساتك عن الآخرين.

6-  تناول المضادات الحيوية: يسارع الكثيرون إلى تناول المضادات الحيوية بعد الإصابة بالزكام، ولكنك لن تتمكن من التخلص من الفيروس المسؤول عن إصابتك لأن المضاد الحيوي يستهدف البكتيريا فقط.

7- عدم تناول كمية كافية من السوائل: عند إصابتك بالزكام تشعر بأنك غير قادر على تناول أي طعام أو حتى شراب وهذا أمر طبيعي، ولكن هذا من ضمن أخطاء تقوم بها عند الإصابة بالزكام والذي من شأنه أن يشكل خطرًا على صحتك.

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