4 مشروبات تحميك من أمراض القلب.. وهذه قائمة المحظورات

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من الطبيعي أن يرتفع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام أو الشراب ثم ينخفض بعد ساعات، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن الارتفاعات المتكررة الدم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. اضافة اعلان





نسبة السكر في الدم



. الماء



. الشاي الأخضر



. الحليب البقري



. القهوة



ما هي المشروبات التي يجب أن تتجنبها؟



لذا، إذا كنت لاتعاني منه، فقد تعتقد أن الأمر لايثير قلقك، لكن وفقا لأخصائي التغذية في أمراض الجهاز الهضمي سامي جيل، فإن "إدارة نسبة السكر في الدم أمر مهم، سواء كنت مصابًا بمرض السكري أم لا".ولا يقتصر الأمر على الجوع والإفراط في تناول الطعام فحسب، إذ يرتبط الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم أيضًا بتطور بعض الحالات الصحية.وقال محرر منصة التغذية الشخصية "زوي" في بريطانيا، تيم نيومان، إنه في حين أن جميع خلايانا تحتاج إلى جزيئات السكر (الجلوكوز) لتعمل، فإن المستويات العالية منه في الدم يمكن أن تلحق الضرر بصحة القلب بمرور الوقت.وأضاف: "الاستجابات المبالغ فيها لسكر الدم على مر السنين قد تزيد من خطر تكوين اللويحات (في الأوعية الدموية)، وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب".ويعد تراكم البلاك في جدران الأوعية الدموية أمرًا سيئًا، حيث يمنع الدم من التدفق بحرية حول الجسم، مما يؤدي في النهاية إلى أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.وأوضح نيومان أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وأشار جيل إلى أنه لا يوجد مشروب منقذ واحد يمكنه خفض مستويات السكر في الدم، لكن هناك بعضها يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض في نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ وأكثر ثباتًا، وبعضها لا يؤثر عليه على الإطلاق.وفيما يلي المشروبات الأربعة:نظرًا لأن الماء لا يحتوي على أي سكر، فلن يسبب لك ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم.وإذا كنت تشعر بالعطش وتحتاج إلى الطاقة، عليك بتناول كوب من الماء قبل تناول المشروبات الغازية.واقترح اختصاصي التغذية إمكانية إضافة نكهات بمكونات مثل النعناع أو الخيار أو الزنجبيل أو ريحان الليمون أو حتى البطيخ.وإذا كنت مصابًا بمرض السكري أو مقدمات السكري، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مهم بشكل خاص، كما قال جيل، لأن الجفاف قد يؤدي إلى زيادة السكر في الدم.تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم.وجدت مراجعة أجريت عام 2019 لـ 27 دراسة أن تناول الشاي الأخضر لعدد من الأسابيع - ما بين ثلاثة إلى 72 - أدى إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص عندما لم يتناولوا الطعام.وعلى النقيض من ذلك، ليس للشاي الأسود العادي أو منزوع الكافيين أي تأثير على مستويات السكر في الدم على الإطلاق.هناك أدلة جيدة على أن البروتينات الموجودة في حليب البقر يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في خفض نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام للأشخاص المصابين بالسكري وغير المصابين به.وأضاف جيل أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أبطأ بعد تناول الوجبة، لأن الحليب يمكن أن يجعل معدتك فارغة بشكل أبطأ.وتشير أبحاث أخرى إلى أن الكفير يمكن أن يكون له تأثير مماثل.وقال جيل إن الحليب النباتي غير المحلى أفضل بشكل عام لإدارة مستويات السكر في الدم.قال جيل إن هناك أدلة متضاربة بشأن ما إذا كانت القهوة مفيدة لمستويات السكر في الدم.وأشار إلى التحليل التلوي لعام 2019 لست دراسات، والذي توصل إلى أن تناول مستخلص القهوة كمكمل مرتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.لكن دراسة أجريت عام 2020 وجدت أن تناول كوب من جو أول شيء بعد ليلة من النوم المتقطع يؤدي إلى ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم.هناك بعض المشروبات التي يجب عليك تجنبها أو الحد منها إذا كنت تحاول التحكم في نسبة السكر في الدم، لأنها تحتوي على سكر مضاف.وتشمل:المشروبات الغازية السكريةعصائر الفاكهةمشروبات الطاقةالمشروبات الرياضيةالحليب المنكهالقهوة المنكهةشكولاته ساخنةشاي مثلج