ابتكار طبي مفاجأة.. طريقة جديدة في علاج قرحة القدم السكرية

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يعاني 25% من مرضى السكري من مشكلة القدم السكرية التي يصعب علاجها بسبب مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.





علاجات محتملة لقرحة القدم السكرية

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70 ألف عملية بتر سنويًا

وتوصل فريق من العلماء البريطانيين في جامعة "شيفيلد" البريطانية إلى تطوير علاجات محتملة لقرحة القدم السكرية، وهي حالة يصعب علاجها في كثير من الأحيان، وذلك عن طريق مصدر غير تقليدي، وهو براز الحيوانات المهددة بالانقراض.ووجد العلماء البريطانيون، من خلال دراسة النفايات من الحيوانات مثل "بابون غينيا" (نوع من القردة)، وخنازير فيسايان، أن العاثيات قادرة على مكافحة قرحة السكر التي يصعب علاجها، ما يعد إنجازا يمكن أن يخفف من التكاليف الطبية الكبيرة ويحسن نوعية الحياة.ووفق صحيفة الأهرام المصرية، فقد ركز العلماء بقيادة البرفيسور جراهام ستافورد، عالم الأحياء الدقيقة الجزيئية في جامعة "شيفيلد"، على عزل العاثيات، الفيروسات التي تستهدف البكتيريا وتقتلها بشكل انتقائي، من براز الحيوانات المهددة بالانقراض في حديقة "يوركشاير" للحياة البرية.. أثبتت "العاثيات" فعاليتها ضد الأنواع البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية المسؤولة عن التسبب في تقرحات القدم.وتعد تقرحات القدم السكرية من المضاعفات السائدة لمرض السكر، حيث تؤثر على ما يقدر بنحو 25% من مرضى السكر.. مع ارتفاع عدد مرضى السكر باستمرار، وغالبًا ما تثبت العلاجات التقليدية بالمضاعفات الحيوية غير فعالة بسبب البكتيريا المقاومة، فإن إيجاد علاجات بديلة يعد أمرًا حتميا.. يتلقى ما بين 60 ألفًا، و75 ألف شخص علاجًا لقرحة القدم السكرية أسبوعيًا في إنجلترا وحدها.وتؤدي العلاجات غير الفعالة إلى ما يقرب من 70 ألف عملية بتر سنويًا.. وأظهر براز مجموعة من الأنواع المهددة بالانقراض مثل الزرافات، وخنازير فيسايان نتائج واعدة في البحث المستمر.وتسلط الدراسة الحالية على أهمية جهود الحفظ والتنوع البيولوجي، لافتة الانتباه إلى الترابط بين الحياة والإسهامات المحتملة للأنواع المهددة بالانقراض في صحة الإنسان.وأكد العلماء البريطانيون أنه في حال نجاح العلاج بـ "العاثيات"، فقد يحدث ثورة في علاج قرحة القدم السكرية، ويقلل من الاعتماد على المضادات الحيوية، ويقلل من الحاجة إلى الجراحة، ويحسن نوعية حياة المرضى.