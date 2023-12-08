5 طرق بسيطة تحميك من الإصابة بالسكري.. تعرف عليها

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كشف الدكتور إريك بيرج، خبير التغذية العلاجية عن خمس طرق بسيطة يمكن أن تمنع الإصابة بمرض السكري.

وقال عبر قناته في موقع "يوتيوب": "هناك شيء يحدث قبل الإصابة بمقدمات السكري ويجب أن تعرفه، وهي حالة تعرف باسم مقاومة الأنسولين". اضافة اعلان





مقاومة الأنسولين



الطرق الخمس للوقاية من مرض السكري



. استبدل الكربوهيدرات بالدهون والبروتين



. الصيام المتقطع



. تناول الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة



. تناول مكملات الفيتامينات



. ممارسة الرياضة



وتحدث هذه الحالة عندما يقاوم الجسم الأنسولين بسبب وجود الكثير من الكربوهيدرات في النظام الغذائي، وعندما يستهلك الكثير من السكر، للحماية من سمية الجلوكوز.وتابع الدكتور بيرج، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "إن زيادة نسبة الجلوكوز في الجسم تعتبر سامة، لذلك يجب على الجسم حماية ذلك عن طريق إغلاق المستقبلات لأن الأنسولين ينظم الجلوكوز".وأردف: "يسمح الأنسولين بامتصاص الجلوكوز. إذا تمكنا من إيقاف هذه المستقبلات، يمكننا تقليل كمية السكر التي تدخل الخلايا. إذا كان شخص ما يعاني من مقاومة الأنسولين، وهو ما يعاني منه الكثير من الناس، فكل هذا يعني أنك تتناول الكثير من الكربوهيدرات. ويحاول جسمك حماية نفسه من تناول الكثير من السكر".الأمر المثير القلق كما يقول الدكتور بيرج، هو أنه لايتم تشخيصه أبدًا، إذ أنه عندما يقوم شخص ما بفحص الدم، يقوم الأطباء عادةً بفحص مستويات السكر في الدم وليس الأنسولين.وقال: "إذا لم يفحصوا الأنسولين، فسوف يفتقدونه لأن مقاومة الأنسولين هذه ستبقي مستويات السكر في الدم تبدو طبيعية لفترة من الوقت حتى تصاب بمقدمات مرض السكري".لذا، نصح الطبيب باستبعاد الكربوهيدرات من نظامك الغذائي. وأوصى أيضًا بأربعة تعديلات أخرى على نمط الحياة يمكن أن تحول دون الإصابة بمرض السكري.وفقًا للطبيب، فإن هذا الاختراق الغذائي سوف يزيل الضغط عن البنكرياس "على الفور". وأضاف: "إذا كنت لا تأكل الكربوهيدرات، فإنك تمنحه فرصة للراحة".الأمر الآخر الذي أوصى به الطبيب هو تجربة برنامج الصيام المتقطع، وذلك من خلال تقييد الأكل في وقت محدد، سواءً كان بشكل يومي أو أسبوعي.إذا قمت بدمج الاختراقين الأولين، قال الدكتور بيرج إن الأمر سيصبح "سهلًا حقًا". وأضاف: "سوف تختفي شهيتك. تبدأ في الشعور بالتحسن فورًا وستشعر ببعض الراحة في البنكرياس".علاوة على ذلك، أوصى بالتركيز على الأطعمة عالية الجودة والمضادة للأكسدة مثل الخضروات منخفضة النشا.قال الدكتور بيرج: "لأن مضادات الأكسدة هذه ستساعد على الأقل في الحماية من الأضرار الجانبية لكل هذا السكر. لذلك، على الرغم من أنك مصاب بالسكري، يمكنك على الأقل تقليل المضاعفات والآثار الجانبية من خلال تناول طعام صحي حتى لو لم تغير كمية السكر في النظام الغذائي".أوضح الدكتور بيرج، أنه عندما يكون لديك الكثير من الجلوكوز في الدم وتكون لديك مقاومة للأنسولين، فسوف تهدر الكثير من العناصر الغذائية من خلال البول. يمكن أن تفقد الكروم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د وفيتامين ج وفيتامين ب 1 والزنك.وتابع: "سوف تعاني من نقص في هذه العناصر الغذائية. إن الأشياء التي تحميك بالفعل من الإصابة بمقاومة الأنسولين ومرض السكري سوف تختفي. لذا، فقد فقدت عوامل الحماية هذه. إذا كنت مصابًا بالسكري أو مقدمات السكري أو لديك مقاومة للأنسولين، فمن المهم جدًا البدء بتناول هذه المكملات الغذائية".وأشار الدكتور بيرج إلى أنه يمكن الحصول على المزيد من الفيتامينات إما من النظام الغذائي أو من المكملات الغذائية.وأضاف: "سيبدأ هذا في تغيير الأمور بسرعة وسيضعك في حالة جيدة ويمنع تفاقم حالة مقدمات السكري والتحول إلى مرض السكري".وأخيرًا، أوصى الطبيب بممارسة الرياضة، لأن الحركة البدنية يمكن أن تحرق الكثير من السكر وتحمي الميتوكوندريا من التلف.وأضاف: "أود بالتأكيد أن أضيف التمرين إلى هذا المزيج حتى تتمكن من تغيير الأمور وتساعد على نسبة السكر في الدم".