دراسة توضح تأثير الأسبرين في منع انتشار "السرطان النقيلي"

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كشفت دراسة حديثة عن فوائد الأسبرين في الوقاية والحد من انتشار السرطان النقيلي.

الدراسة شملت، نتائج 118 دراسة سابقة عن السرطان، ووجدت أن الأسبرين يمنع انتشار السرطان النقيلي، والذي يحدث عندما تنفصل خلايا سرطانية من المنطقة التي تكوّن فيها الورم، وينتقل عبر مجرى الدم، ويكوّن ورماً سرطانياً جديداً في مكان آخر من الجسم. اضافة اعلان





الحد من خطورة السرطان



أهم نتائج الدراسة



ولفتت الدراسة، إلى أن تناول جرعة منخفضة يومياً من الأسبرين (75 أو 81 ملغ) ارتبط بانخفاض بنسبة 20% في الوفيات الناجمة عن السرطان.وأوضح بيتر إلوود الباحث الرئيسي: "وجدنا أدلة إيجابية تدعم استخدام الأسبرين في علاج السرطان. وتبين أن استخدام جرعة منخفضة منه يؤدي إلى انخفاض محتمل في انتشار السرطان النقيلي، وتقليل المضاعفات المرتبطة بجلطات الدم"، وفقا لـ "مديكال إكسبريس"..بيانات الدراسات، التي تمت مراجعتها، شملت أيضا حوالي مليون ونصف مريض يعانون من مجموعة واسعة من أنواع الأورام.وخصلت الدراسة، إلى أنه نظراً للسلامة النسبية للأسبرين، ينبغي الترويج له كعلاج للسرطان بسبب الأدلة الثابتة على دوره في انخفاض انتشار السرطان النقيلي، وكلما بدأ استخدامه في وقت مبكر بعد تشخيص السرطان، كلما زادت فاعليته.