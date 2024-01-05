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فحوصات ضرورية يجب إجراؤها بداية كل عام جديد

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ضغط الدم
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نصح أطباء ومختصون بضرورة فحص ضغط الدم في الشرايين والتأكد من قياسه وعند ارتفاعه يقاس مرة كل شهر، مؤكدين ضرورة إجراء فحوصات طبية في بداية كل عام بشكل دوري.اضافة اعلان

وأوضحوا أن الفحوصات الطبية الدورية أمرا ضروريا يساعد في علاج أغلب الأمراض، بحسب "اليوم".

فحوصات ضرورية في بداية العام:

ومع بداية كل عام جديد هناك عدة تحاليل وفحوصات طبية ينصح بها الأطباء أهمها:

1- ضغط الدم يجب فحص ضغط الدم في الشرايين والتأكد من قياسه وعند ارتفاعه يقاس مرة كل  شهر

2- تحليل بسيط لقياس مستوى السكر في الدم يعد وسيلة للتحقق من المرض ومؤشراته 

3- الفحص الذاتي شهريا للتحقق من أي تغييرات في الجلد كالنمش أو الشامات.

في سياق متصل، أكد استشاري أول أمراض القلب والقسطرة، د. محمد إبراهيم كردي، أن 80% من علاج ضغط الدم المرتفع بيد المريض، و20% بيد الطبيب.

موضحًا بأن المريض يستطيع علاج الضغط المرتفع، من خلال تغيير نمط الحياة.

تغيير نمط الحياة يعالج ضغط الدم المرتفع


ويقول الكردي إن صاحب الوزن الزائد إذا نقص وزنه بنسبة 10%، فإن ضغطه ينخفض بنسبة 16 ملليمتر زئبقي، مما يعني أكثر من حبة ونصف من دواء الضغط، وفقًا لـ "الوطن".

ويضيف، فإذا كان المريض يتناول حبة دواء واحدة، فبإنقاص وزنه بنسبة 10%، يستطيع أن يستغني عن حبة الدواء، لأن ضغط الدم لديه أصبح في معدلاته الطبيعية.

38 % من المجتمع يعانون ارتفاع ضغط الدم


ويفيد د. محمد إبراهيم كردي، بأن 38% من المجتمع السعودي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مبيناً أن ضغط الدم المرتفع يظهر من خلال القياسات المنزلية المتتالية لمدة أسبوع.

ويكون متوسط القياسات 135/85، في حين أن ضغط الدم المثالي يكون 120/75، وصغار السن يقبل أن تكون قياساتهم أعلى من ذلك ولكن لا تتعدى (140/90)، لأن الخطورة لديهم أقل من كبار السن.

ضرورة المشي لمدة 30 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا


وينصح د. كردي المصابين بضغط الدم المرتفع بمزيد من الحركة والمشي لمدة 30 دقيقة في اليوم، بمعدل 3 مرات في الأسبوع، حيث إن الحركة والتعرق يسهمان في تخليص الجسم من الأملاح الزائدة.
ويضيف، بأنه يجب على المصاب بضغط الدم أن يمارس هوايات فيها نوع من السعادة والرضا، مثل ممارسة اليوجا، والمساج، فكلها عناصر تسهم في خفض نسب ارتفاع ضغط الدم.

عناصر مكافحة الضغط نمط حياة وليست مؤقتة

ويطالب المريض بأن يجعل تلك العناصر ضمن نمط حياته اليومية، مشددًا على ضرورة تخفيف تناول ملح الطعام، بحيث لا يزيد ما يتم تناوله من الملح عن 3 جرامات في اليوم.

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