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الأولى بالشرق الأوسط.. "سعود الطبية" تُجري عملية نوعية لاستبدال الصمام الأورطي لستيني

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عملية نوعية بمدينة الملك سعود
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الطبي الأول ممثلة بمركز صحة القلب، أنها سجلت إنجازًا جديدًا ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.اضافة اعلان

عملية نوعية لاستبدال الصمام الأورطي

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تمكنت بفضل الله، من إجراء عملية نوعية لاستبدال الصمام الأورطي لستيني عن طريق القسطرة القلبية.

المريض كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام

وأضافت أن الستيني كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الذي تم استبداله بصمام أورطي جديد من نوعه يتفرد بخاصية معالجة التكلس مما يجعله سببًا في إطالة عمر الصمام.


العملية استخدم فيها أحدث أنواع الصمامات

وقال استشاري قسطرة القلب ورئيس قسم القلب للكبار د.أيمن الحصيني: إن العملية استخدم فيها أحدث أنواع الصمامات وتعد من الأفضل على مستوى العالم، مؤكدًا أن العملة تكللت بالنجاح وبنتائج إيجابية للمريض.

إنجاز طبي وتقدم علمي

وأكد الحصيني، أن هذا الإنجاز الطبي هو بمثابة تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية، مع امتلاك مركز صحة القلب بالمدينة، لكفاءات وطنية مميزة وعالية المستوى وفي تخصصات مختلفة.

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