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استشاري أمراض قلب: 6 أشياء "تقصر العمر"

الدكتور خالد النمر
خالد النمر
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قال د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن العمر يزيد وينقص بمشيئة الله، ولكن هناك أشياء ثبت علمياً أنها تقصر العمر.
وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هذه الأشياء هي:اضافة اعلان
١.التدخين
٢.عدم النوم
٣.عدم علاج السكري والضغط والكلسترول  المرتفع.
٤.عدم ممارسة الرياضة.
٥.الضغوط النفسية والاجتماعية المستمرة.
٦.سليطة اللسان.

شائعات خاصة بعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول

وفي وقت سابق، فند د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعض الشائعات الخاصة بعلاج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم.
وقال النمر، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن خل التفاح ليس له فائدة في إنزال الكلسترول الضار  LDL كما يزعم.

خطورة منقوع التين والزيتون


وأضاف أن البعض يزعم أيضا أن منقوع التين بزيت الزيتون يقلل الكوليسترول، مضيفا أن الحقيقة أنه لا يؤثر في نسبة الكوليسترول وقد يضر بالصحة.

في سياق متصل، حذرت طبيبة من أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يمكن أن يكون بمثابة "قنبلة موقوتة"، ليس فقط للقلب، ولكن للعينين أيضًا.
ويمكن أن تشكل الدهون أساسًا خطيرًا لمشاكل صحية مختلفة، من أمراض القلب إلى فقدان البصر. 

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