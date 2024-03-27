دراسة: هذه الأطعمة "الشعبية" تزيد من خطر التهاب المفاصل

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التهاب المفاصل هو مرض مزمن يمكن أن يسبب التورم والألم والتصلب ومشاكل في الحركة.

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما يرتبط بالتقدم في السن، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار.





أنواع التهاب المفاصل



أطعمة تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل



خصائص التربتوفان



نظام غذائي غني بالألياف النباتية



أعراض التهاب المفاصل



وهناك أنواع مختلفة من التهاب المفاصل، وتعد هشاشة العظام هو النوع الأكثر شيوعًا.في حين أن التهاب المفاصل الروماتويدي أقل شيوعًا، ويحدث عندما يستهدف الجهاز المناعي في الجسم المفاصل المصابة، مما يؤدي إلى الألم والتورم، ويبدأ هذا غالبًا عندما يتراوح عمر الشخص بين 30 و50 عامًا.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإنه ليس من المعروف حتى الآن بالضبط ما الذي يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة المفاصل - على الرغم من وجود عوامل معروفة تزيد من خطر الإصابة مثل العمر، والتدخين، والسمنة.وتوصلت دراسة أجرتها جامعة كولورادو بالولايات المتحدة إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.وجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "التحقيقات السريرية"، أن الحمض الأميني الأساسي المعروف باسم "التربتوفان" يمكن أن يكون السبب، والذي يوجد في عدد من الأطعمة الشعبية، من بينها:الدجاجالديك الرومىاللحم الأحمرالتوفوالسمكالفولاللبنالمكسراتالبذورالشوفانالبيض.وهناك العديد من الاستخدامات في الجسم لـ التربتوفان، بما فيها المساعدة في إنتاج البروتينات والعضلات والإنزيمات والناقلات العصبية - الرسائل الكيميائية للجهاز العصبي. كما تم ربط التربتوفان بالنوم بشكل أفضل.والجسم لا يصنع هذا الحمض، إذ يحصل الجسم عليه من نظامنا الغذائي. وبشكل أكثر تحديدًا، يقول الباحثون إن البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي يمكن أن تحلل التربتوفان في النظام الغذائي إلى مادة كيميائية التهابية تهيئ الجهاز المناعي للإصابة بالتهاب المفاصل، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأوضحت كريستين كون، المؤلفة المشاركة في الدراسة، ورئيسة قسم أمراض الروماتيزم في جامعة كاليفورنيا: "من المعروف أن الميكروبيوم - البكتيريا الموجودة في أمعائنا - يمكن أن يكسر التربتوفان إلى منتجات ثانوية".ووفقًا لها، فإن "بعض هذه المنتجات الثانوية مضادة للالتهابات، لكننا ربطنا أيضًا بعض الأسباب الالتهابية لتلك المنتجات. نحن أول من سلط الضوء على المنتجات التي تساهم في الالتهاب، وكيف تفعل ذلك".وأشارت إلى أن النتائج الجديدة "مبنية على" الملاحظات السابقة التي تم إجراؤها على المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الفقاري - الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي.وتابعت: "وجدنا أن التغيرات في الميكروبيوم ارتبطت بزيادة إنتاج هذه المنتجات التي تسمى الإندولات، وهي ما تصنعه البكتيريا من التربتوفان".وقالت إن تغييرات مماثلة قد لوحظت في دراسات التهاب المفاصل التي أجريت على الفئران.وأضافت: "لقد وضعنا الفئران على المضادات الحيوية للقضاء على الميكروبيوم الخاص بها، ولم تصاب بالتهاب المفاصل، ولم يكن لديها الإندول. لذلك قلنا، حسنًا، ماذا لو كان لديهم ميكروبيوم ووضعناهم على نظام غذائي يحتوي على القليل من التربتوفان؟".وأردفت: "لا يستطيع الميكروبيوم تحليل التربتوفان إلى إندول، ولم تصاب الفئران بالتهاب المفاصل. لذلك، بطريقتين مختلفتين، أظهرنا أن التربتوفان هو الذي يتحلل بواسطة الميكروبيوم إلى إندول".وبشكل عام، أوصت الباحثة بالالتزام بنظام غذائي غني بالألياف النباتية واللحوم الخالية من الدهون.وقالت كون: "يبدو أن النظام الغذائي الغني بالألياف النباتية واللحوم الخالية من الدهون - هذا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بأكمله - يدفع الميكروبيوم إلى حالة صحية، بحيث تحصل على خصائص التربتوفان المضادة للالتهابات، في حين أن النظام الغذائي الغربي النموذجي يبدو أنه يتجه أكثر نحو المسار الالتهابي."وتشمل أعراض التهاب المفاصل ما يلي:آلام المفاصل والحنان والتصلبالتهاب المفاصل وما حولهاتقييد حركة المفاصلاحمرار الجلد وسخونته فوق المفصل المصابضعف وهزال العضلات.