النظام الغذائي للنقرس.. إليك المسموح به وما يمكن تجنبه

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النقرس هو صورة مؤلمة من التهاب المفاصل يحدث عندما تتسبب المستويات المرتفعة من حمض اليوريك في الدم في تكون البلورات وترسبها داخل المفصل وحوله.

وينتج حمض اليوريك عند تكسير الجسم لمادة كيميائية تدعى بيورين، التي تتكون بصورة طبيعية في الجسم، لكنه يوجد أيضاً في أطعمة محددة.

ويتم طرح حمض اليوريك من الجسم في البول، وقد يساعد النظام الغذائي الخاص بالنقرس في تقليل مستوياته في الدم. النظام الغذائي الخاص بالنقرس ليس علاجاً، ولكنه قد يقلل من خطورة حدوث نوبات النقرس مرة أخرى ويبطئ من تقدم مرض تلف المفاصل.

ويحتاج المصابون بالنقرس والذين يتبعون نظاماً خاصاً بصورة عامة إلى الدواء للتحكم في الألم وتقليل مستويات حمض اليوريك.





أهداف حمية مرض النقرس



تفاصيل نظام الطعام



فقدان الوزن



الكربوهيدرات المركبة



الماء

الدهون

البروتينات

التوصيات بأطعمة أو مكملات غذائية محدَّدة



اللحوم العضوية والغُدِّية



اللحوم الحمراء



المأكولات البحرية



الخضراوات الغنية بالبُورين



الأطعمة والمشروبات السكرية



فيتامين سي



القهوة



الكرز

النتائج

- الوصول إلى وزن صحي واكتساب عادات أكل جيدة.- تجنُّب بعض وليس كل الأطعمة التي تحتوي على البورينات.- تناوُل بعض الأطعمة التي يمكنها التحكم في نسب حمض اليوريك.- القاعدة العامة الأساسية هي تناوُل كميات معتدلة من الأطعمة الصحية.تتبع المبادئ العامة للنظام الغذائي المخصص للمصابين بالنقرس، وهي:تزيد السمنة من أخطار إصابتك بالنقرس، ويساعد فقدان الوزن على تقليل مخاطر الإصابة به.تناول مزيداً من الفواكه، والخضراوات والحبوب الكاملة، ما يوفر لك الكربوهيدرات المركبة. تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المضاف إليها شراب ذرة ذو تركيزات عالية من سكر الفركتوز.حافظ على ترطيب جسمك جيداً بتناول الماء بانتظام.قلل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومشتقات الحليب الغنية بالدهون.ركِّز على تناول اللحوم والدواجن خفيفة الدهن، ومشتقات الألبان قليلة الدسم، والعدس كمصادر للبروتين.تتضمن التوصيات بأطعمة أو مكملات غذائية محدَّدة ما يأتي:تجنب لحوم الكبد والكلى والبنكرياس، التي تحتوي على مستويات عالية من البُورين وتسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.قلل أحجام حصص الطعام من اللحم البقري، ولحم الضأن.إن بعض أنواع المأكولات البحرية مثل أسماك الأنشوجة، والأسماك القشرية، والسردين، والتونة، ترتفع فيها نسبة البورين عن باقي الأنواع الأخرى، لكن الفوائد الصحية الإجمالية الناتجة عن تناول الأسماك تفوق المخاطر بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالنقرس.أظهرت الدراسات أن الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من البُورين، مثل نبات الهليون والسبانخ، لا تزيد من مخاطر الإصابة بالنقرس أو التعرض لنوبات النقرس المتكررة.تجنب أو قلل من تناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل حبوب الإفطار، والمخبوزات، والحلوى المحلاة بالسكر. قلل من تناول عصائر الفواكه المحلاة طبيعياً.قد يساعد فيتامين على خفض مستويات حمض اليوريك.تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بانتظام، خصوصاً العادية التي تحتوي على الكافيين، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنقرس.توجد بعض الأدلة على أن تناول الكرز يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بنوبات النقرس.يمكن أن يساعد اتباع النظام الغذائي للنقرس في الحد من إنتاج حمض اليوريك وزيادة التخلص منه، ومن غير المحتمل أن يؤدي النظام الغذائي للنقرس إلى خفض تركيز حمض اليوريك في الدم بما يكفي لعلاج النقرس من دون تناول الأدوية، ولكنه قد يساعد في تقليل عدد النوبات والحد من شدتها.إن اتباع نظام غذائي للنقرس، إلى جانب الحد من السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يُحسِّن أيضاً من صحتك العامة من خلال مساعدتك على الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه.