النظام الغذائي للنقرس.. إليك المسموح به وما يمكن تجنبه

النقرس هو صورة مؤلمة من التهاب المفاصل يحدث عندما
تتسبب المستويات المرتفعة من حمض اليوريك في الدم في تكون البلورات وترسبها داخل
المفصل وحوله.
وينتج حمض اليوريك عند تكسير الجسم لمادة كيميائية تدعى بيورين، التي تتكون بصورة طبيعية في الجسم، لكنه يوجد أيضاً في أطعمة محددة.
ويتم طرح حمض اليوريك من الجسم في البول، وقد يساعد النظام الغذائي الخاص بالنقرس في تقليل مستوياته في الدم. النظام الغذائي الخاص بالنقرس ليس علاجاً، ولكنه قد يقلل من خطورة حدوث نوبات النقرس مرة أخرى ويبطئ من تقدم مرض تلف المفاصل.
ويحتاج المصابون بالنقرس والذين يتبعون نظاماً خاصاً بصورة عامة إلى الدواء للتحكم في الألم وتقليل مستويات حمض اليوريك.
أهداف حمية مرض النقرس- الوصول إلى وزن صحي واكتساب عادات أكل جيدة.
- تجنُّب بعض وليس كل الأطعمة التي تحتوي على البورينات.
- تناوُل بعض الأطعمة التي يمكنها التحكم في نسب حمض اليوريك.
- القاعدة العامة الأساسية هي تناوُل كميات معتدلة من الأطعمة الصحية.
تفاصيل نظام الطعامتتبع المبادئ العامة للنظام الغذائي المخصص للمصابين
بالنقرس، وهي:
فقدان الوزنتزيد السمنة من أخطار إصابتك بالنقرس، ويساعد فقدان
الوزن على تقليل مخاطر الإصابة به.
الكربوهيدرات المركبةتناول مزيداً من الفواكه، والخضراوات والحبوب الكاملة،
ما يوفر لك الكربوهيدرات المركبة. تجنب تناول الأطعمة والمشروبات المضاف إليها
شراب ذرة ذو تركيزات عالية من سكر الفركتوز.
الماء
حافظ على ترطيب جسمك جيداً بتناول الماء بانتظام.
الدهون
قلل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومشتقات الحليب الغنية بالدهون.
البروتينات
ركِّز على تناول اللحوم والدواجن خفيفة الدهن، ومشتقات الألبان قليلة الدسم، والعدس كمصادر للبروتين.
التوصيات بأطعمة أو مكملات غذائية محدَّدة تتضمن التوصيات بأطعمة أو مكملات غذائية محدَّدة ما
يأتي:
اللحوم العضوية والغُدِّيةتجنب لحوم الكبد والكلى والبنكرياس، التي تحتوي على
مستويات عالية من البُورين وتسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.
اللحوم الحمراءقلل أحجام حصص الطعام من اللحم البقري، ولحم الضأن.
المأكولات البحريةإن بعض أنواع المأكولات البحرية مثل أسماك الأنشوجة،
والأسماك القشرية، والسردين، والتونة، ترتفع فيها نسبة البورين عن باقي الأنواع
الأخرى، لكن الفوائد الصحية الإجمالية الناتجة عن تناول الأسماك تفوق المخاطر
بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بالنقرس.
الخضراوات الغنية بالبُورينأظهرت الدراسات أن الخضراوات التي تحتوي على نسبة
عالية من البُورين، مثل نبات الهليون والسبانخ، لا تزيد من مخاطر الإصابة بالنقرس
أو التعرض لنوبات النقرس المتكررة.
الأطعمة والمشروبات السكريةتجنب أو قلل من تناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل حبوب
الإفطار، والمخبوزات، والحلوى المحلاة بالسكر. قلل من تناول عصائر الفواكه المحلاة
طبيعياً.
فيتامين سيقد يساعد فيتامين على خفض مستويات حمض اليوريك.
القهوةتشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة بانتظام،
خصوصاً العادية التي تحتوي على الكافيين، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنقرس.
الكرز
توجد بعض الأدلة على أن تناول الكرز يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بنوبات النقرس.
النتائج
يمكن أن يساعد اتباع النظام الغذائي للنقرس في الحد من إنتاج حمض اليوريك وزيادة التخلص منه، ومن غير المحتمل أن يؤدي النظام الغذائي للنقرس إلى خفض تركيز حمض اليوريك في الدم بما يكفي لعلاج النقرس من دون تناول الأدوية، ولكنه قد يساعد في تقليل عدد النوبات والحد من شدتها.
إن اتباع نظام غذائي للنقرس، إلى جانب الحد من السعرات الحرارية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يُحسِّن أيضاً من صحتك العامة من خلال مساعدتك على الوصول إلى الوزن الصحي والمحافظة عليه.