لمرضى التهاب المفاصل.. نظام غذائي لا يفوتك

أ أ

التهاب المفاصل هو حالة مرضية مزمنة، يمكن أن يسبب مشاكل مثل الألم والالتهاب وتيبس المفاصل وحتى صعوبة الحركة.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، لكن هناك طرق لتقليل خطر الإصابة به وتخفيف الأعراض.





نظام غذائي لتخفيف أعراض التهاب المفاصل



النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط



تأثير الالتزام بنظام غذائي متوسطي



وكشف الصيدلي مارك بوردون، كيفية استخدام النظام الغذائي لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، قائلاً "إن النظام الغذائي له تأثير على آلام المفاصل من خلال التأثير على الالتهاب".ووفقًا له، فإن أفضل نظام غذائي يمكنك الالتزام به لمنع الالتهاب هو حمية البحر الأبيض المتوسط.وأضاف: "إن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يقلل من علامات الالتهابات في الدم ويمكن أن يقلل الألم. لقد ثبت أن الالتزام بنظام غذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يرتبط بانخفاض الالتهاب من خلال نفس الآلية".وأوضح أن "اتباع نظام غذائي صحي مضاد للالتهابات يساهم أيضًا في القدرة على الحفاظ على وزن صحي"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الأنسجة الدهنية، خاصة حول المعدة، تطلق وسائط التهابية تسبب الالتهاب، لذا من المهم الحفاظ على الوزن في النطاق الصحي"، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".والنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط غني بالدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور.ويوصف من قبل الهيئات الصحية باعتباره أفضل نظام غذائي لمجموعة من الأمراض مثل أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.وأوضح بوردون: "تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات لآلام المفاصل والمفاصل، الخضار والفواكه الملونة، واللبن الحي والأطعمة المخمرة الأخرى، والفاصوليا، والبقول، والأسماك الزيتية، وزيت الزيتون البكر الممتاز مع كميات معتدلة من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدواجن، والجبن، البيض والمكسرات والبذور وكميات صغيرة من اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مع الأطعمة الحلوة التي لا تؤكل إلا في بعض الأحيان".وجاءت النصيحة مدعومة بدراسة طبية نشرت في مجلة التغذية السريرية في عام 2020.وحللت الدراسة، تأثير الالتزام بنظام غذائي متوسطي لمدة أربع سنوات على أكثر من 4 آلاف مشارك.وخلصت إلى أن "الالتزام بشكل أكبر بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يرتبط بانخفاض خطر تفاقم الألم وأشكال أعراض التهاب مفاصل الركبة".ووجدت دراسة أخرى نشرت في "حوليات الأمراض الروماتيزمية"، أن تناول نظام غذائي متوسطي يمكن أن يخفف أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.وقالت: "تشير النتائج إلى أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، من خلال التكيف مع نظام غذائي للبحر الأبيض المتوسط، حصلوا على انخفاض في النشاط الالتهابي، وزيادة في الوظيفة البدنية، وتحسين الحيوية".وحذر بوردون أيضًا من تناول أطعمة معينة إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل أو معرضًا لخطر الإصابة به.وأضاف: "الأطعمة المعالجة للغاية والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة