دراسة توضح فوائد النوم المبكر.. تعزز صحتك الجسدية والعقلية

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يؤكد الأطباء، أن النوم في ساعة مبكرة يعزز الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للإنسان، خاصة لدى صغار وكبار السن.

ووفقا لدراسة، حديثة، فإن النوم مبكرا أحد أهم العادات الصحية التي يمكن أن يتبناها الإنسان ويعتمد عليها للتمتع بصحة جيدة ومناعة قوية وراحة نفسية. اضافة اعلان





الصحة النفسية والعقلية



ساعات النوم الصحي



وأوضحت الدراسة، أن النوم مبكرا يعطى الجسد الفرصة للراحة والاستيقاظ نشيطا، وفوائد الصحية للجسم والمناعة كثيرة.وقال تقرير حديث، نشره موقع amymyersmd أن النوم يساعد على تعزيز صحة وسلامة وإفراز الهرمونات في الجسم بشكل سليم وصحي.وتابع التقرير مركزا على علاقة النوم بتعزيز وظائف الدماغ، مؤكدا على أن النوم المبكر يعزز من سلامة التفكير والانتباه والتذكر، ويقلل من التشتت الفكرى.كما وجدت الأبحاث – وفقا للتقرير- أن النوم الباكر الجيد وساعاته الكاملة الكافية، يمكن أن يؤثر إيجابا على صحة القلب وتحميه الإصابة بالاضطرابات المرضية الكثيرة، فضلا عن انه يعزز من الحالة النفسية وتجعل الانسان في مزاج أفضل ونفسية أكثر صلابة.ولفتت الدراسة، إلى أهمية النوم الجيد والمبكر في مقاومته لالتهابات الجسم، ويعزز من نضارة وسلامة الجسم والبشرة والجلد، كما أن المظهر الخارجي للإنسان الذي ينام باكرا يكون مظهرا صحيا.وينصح الأطباء البالغين بضرورة الحصول على النوم الكافي من 6 إلى 7 ساعات يوميا، وللأطفال يزيد عدد الساعات لإضافة وقت القيلولة والنوم خلالها.وشدد التقرير على أهمية النوم لعدد ساعات كافي، مؤكدا على أنه يعزز من مقاومة الإنسان للاكتئاب والأمراض النفسية والاضطرابات المتوقعة، التي تنتج عن التوتر والعصبية وتقلب المزاج.