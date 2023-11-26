7 آثار خطيرة.. لهذه الأسباب احذر تفويت وجبات الطعام

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على الرغم من أن الراغبين في إنقاص وزنهم يلجأون إلى تخطي الوجبات للعمل على خفض السعرات الحرارية بطريقة سريعة وسهلة، إلا أن ضرره قد يكون أكثر من نفعه، إذا لم يتم بشكل صحيح. اضافة اعلان

وحذرت خبيرة التغذية آشلي توش من أن عدم تناول ما يكفي من الطعام على مدار اليوم يمكن أن يؤدي إلى التعب والخمول ومشاكل صحية على المدى الطويل.





نتيجة عكسية



التمثيل الغذائي البطيء



انخفاض سكر الدم



زيادة خطر الإفراط في تناول الطعام



النقص الغذائي



خلل في هرمونات الجوع



مشاكل في الجهاز الهضمي



الصحة العقلية



وقالت لصحيفة "إكسبريس": "يستخدم بعض الأشخاص عن طريق الخطأ تخطي وجبات الطعام كوسيلة لفقدان الوزن، غير مدركين أنه غالبًا ما يؤدي إلى نتيجة عكسية".وتابعت محذرة: "سيدخل جسمك في وضع المجاعة مما يعني أنه عندما تأكل، فمن المرجح أن يخزن جسمك تلك السعرات الحرارية على شكل دهون، كما أنك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم مع تزايد الجوع".وأوضحت: "يجد العديد من الأشخاص صعوبة في تحديد أولويات أوقات الوجبات بجانب أنماط حياتهم المزدحمة، وينتهي بهم الأمر إلى تخطي وجبة الإفطار عند الاندفاع إلى العمل أو نسيان تناول الغداء لأن اجتماعاتهم كانت تستغرق وقتًا طويلاً".وأشارت خبيرة التغذية إلى أن "تزويد جسمك بالطعام المغذي أمر مهم للغاية، خاصة مع نمط الحياة المزدحم، لأنه يبقيك نشيطًا ومنتجًا، مما يؤدي في النهاية إلى المزيد من النجاح في العمل".وكشفت الخبيرة عن سبع طرق يمكن أن يؤدي بها تخطي وجبات الطعام إلى الإضرار بالصحة، على النحو التالي:عندما لا تأكل لفترة طويلة، يدخل الجسم في حالة من المجاعة، مما يؤدي إلى استجابة طبيعية للحفاظ على الطاقة عن طريق إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وفقًا لآشلي.وقالت: "هذا يعني أنه عندما تأكل في النهاية، فمن المرجح أن يقوم جسمك بتخزين السعرات الحرارية المستهلكة على شكل دهون، بدلاً من حرقها للاستخدام الفوري".تخطي وجبات الطعام يمكن أن يسبب انخفاض مستويات السكر في الدم.ووفقًا لخبيرة التغذية: "هذا يمكن أن يؤدي إلى التعب والدوخة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك نقص في الجلوكوز، فإن دماغك لا يعمل بكفاءة، مما يؤدي إلى مشاكل في التركيز وزيادة الميل إلى الانفعال".وحذرت آشلي من أن تخطي وجبات الطعام قد يجعلك تشعر بالجوع أكثر في وقت لاحق.وقد يجعلك هذا أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام أو اتخاذ خيارات غذائية غير صحية لأنك تشتهي طعامًا يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر.وقالت: "هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى، مثل الشراهة عند تناول الطعام".أوضحت آشلي: "إذا كنت تفوت وجبات الطعام، فإنك لا تعطي جسمك التغذية التي يحتاجها ليزدهر".والأعراض الأكثر شيوعًا لنقص العناصر الغذائية هي تساقط الشعر الشديد وآلام العظام والتعب وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في الفم.كما يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة، مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.إذا تجاهلت إشارات الجوع الطبيعية لجسمك، فقد يسبب ذلك خللًا هرمونيًا يقلل من إنتاج الهرمونات المثبطة للشهية.وقالت آشلي: "هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لك لمعرفة متى تشعر بالشبع، ويمكن أن ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام".وحذرت أيضًا من أن الوقت الطويل بين الوجبات سيؤدي إلى إطلاق الجسم لاستجابة الإجهاد التي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال وآلام المعدة والغثيان والإمساك.وقالت: "يرجع ذلك إلى تراكم أحماض المعدة في المعدة، والذي يحدث عندما تُترك المعدة فارغة لفترة طويلة".إلى جانب الصحة البدنية، فإن تخطي الوجبات باستمرار يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك العقلية أيضًا.وقالت آشلي: "نظرًا لأن جسمك يبدأ في إنتاج المزيد من الكورتيزول، والذي يُعرف أيضًا باسم هرمون التوتر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالقلق وتقلب المزاج والاكتئاب".وأشارت إلى أن ذلك قد يعرضك أيضًا لخطر أكبر للإصابة باضطراب الأكل.